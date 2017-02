Você está: Notícias

Polêmica

Amor & Sexo discute identidade de gênero e orientação sexual

Vcfaz.tv - Ontem, 17:44







Amor & Sexo discute identidade de gênero e orientação sexual (Divulgação) Amor & Sexo discute identidade de gênero e orientação sexual (Divulgação)

Homem ou mulher, hetero ou homossexual, cis ou transgênero. Ninguém precisa ser ‘e’ ‘ou’ alguma coisa.



O programa Amor & Sexo da próxima quinta-feira, dia 2 de março, vai mostrar que a nomenclatura de identificação de cada um vem mudando ao longo dos anos e, no fundo, não importa. Desde que as pessoas aprendam a se respeitar, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor, vale amar.



“ A escolha do gênero é pessoal e intransferível. A gente tem que respeitar e aprender para saber lidar. Cada pessoa tem que ter a liberdade de ser o que ela é. Ninguém está dizendo que menino tem que ser menina ou vice-versa. Mas ninguém é obrigado a seguir um padrão de comportamento que não lhe convém ”, dispara Fernanda Lima.



A apresentadora brinca com o que chamou de “ Telecurso LGBT ”, tirando dúvidas da plateia e dos jurados sobre sexo, identidade de gênero e orientação sexual. Entre os convidados estão Liniker, As Bahia e A Cozinha Mineira, Mc Linn da Quebrada, André Fischer e Cibelle. Além da arte como arma de empoderamento, eles falam do dia a dia e questões como o preconceito.



“ Nos consideram seres noturnos, que andam nas sombras. Mas a gente está botando a cara no sol. O problema não está em mim, está no patriarcado, no machismo e na misoginia ”, resume Açucena, das Bahia e A Cozinha Mineira.



Mais do que informação, a animação está garantida com a reedição do Bishow, que nesta temporada começa e termina num único programa com um concurso incrível de drag queens, muita música, performances e a apresentação especial de uma ‘drag surpresa’. Homem ou mulher, hetero ou homossexual, cis ou transgênero. Ninguém precisa ser ‘e’ ‘ou’ alguma coisa.O programada próxima quinta-feira, dia 2 de março, vai mostrar que a nomenclatura de identificação de cada um vem mudando ao longo dos anos e, no fundo, não importa. Desde que as pessoas aprendam a se respeitar, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor, vale amar.”, dispara Fernanda Lima.A apresentadora brinca com o que chamou de “”, tirando dúvidas da plateia e dos jurados sobre sexo, identidade de gênero e orientação sexual. Entre os convidados estão Liniker, As Bahia e A Cozinha Mineira, Mc Linn da Quebrada, André Fischer e Cibelle. Além da arte como arma de empoderamento, eles falam do dia a dia e questões como o preconceito.”, resume Açucena, das Bahia e A Cozinha Mineira.Mais do que informação, a animação está garantida com a reedição do Bishow, que nesta temporada começa e termina num único programa com um concurso incrível de drag queens, muita música, performances e a apresentação especial de uma ‘drag surpresa’.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).