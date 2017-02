Você está: Notícias

Documentário

HBO estreia a quinta temporada inédita da série Vice

Vcfaz.tv - Ontem, 18:07







HBO estreia a quinta temporada inédita da série Vice (Divulgação) HBO estreia a quinta temporada inédita da série Vice (Divulgação)

A HBO Latin America anunciou o lançamento da quinta temporada de VICE , série de reportagens narradas com estilo de documentário que apresenta uma perspectiva diferente dos assuntos mais polêmicos do mundo atual, muitas vezes ignorados pelos meios de comunicação tradicionais.



A partir do dia 13 de março, toda segunda-feira o canal HBO exibirá um episódio inédito da série, às 21h. A nova temporada de VICE é composta por 29 episódios; o primeiro com duração de uma hora e os demais com 30 minutos.



A série de reportagens, ganhadora de dois prêmios Emmy®, conquistou respeito por sua cobertura ousada e pouco convencional de histórias impactantes e inéditas da atualidade. Ao longo da quinta temporada, VICE abordará questões como a ditadura de Bashar al-Assad na Síria, o custo econômico de negar a ocorrência das mudanças climáticas, a juventude transgênera, o crescimento das ideologias de extrema direita, o sistema de justiça penal e descobertas médicas e tecnológicas impressionantes.



A temporada começa com a correspondente Isobel Yeung mergulhando no regime do ditador sírio Bashar al-Assad . Já Shane Smith, CEO e fundador de Vice Media, expõe as consequências econômicas da negação das mudanças climáticas. anunciou o lançamento da quinta temporada de, série de reportagens narradas com estilo de documentário que apresenta uma perspectiva diferente dos assuntos mais polêmicos do mundo atual, muitas vezes ignorados pelos meios de comunicação tradicionais.A partir do dia 13 de março, toda segunda-feira o canalexibirá um episódio inédito da série, às 21h. A nova temporada deé composta por 29 episódios; o primeiro com duração de uma hora e os demais com 30 minutos.A série de reportagens, ganhadora de dois prêmios Emmy®, conquistou respeito por sua cobertura ousada e pouco convencional de histórias impactantes e inéditas da atualidade. Ao longo da quinta temporada, VICE abordará questões como a ditadura de Bashar al-Assad na Síria, o custo econômico de negar a ocorrência das mudanças climáticas, a juventude transgênera, o crescimento das ideologias de extrema direita, o sistema de justiça penal e descobertas médicas e tecnológicas impressionantes.A temporada começa com a correspondentemergulhando no regime do ditador sírio. Já Shane Smith, CEO e fundador de Vice Media, expõe as consequências econômicas da negação das mudanças climáticas.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).