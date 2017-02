Você está: Notícias

Discovery Home & Health estreia nova temporada de Pelados e Apaixonados

Discovery Home & Health estreia nova temporada de Pelados e Apaixonados (Divulgação) Discovery Home & Health estreia nova temporada de Pelados e Apaixonados (Divulgação)

Dois jovens com passados de decepções amorosas trazem para Pelados e Apaixonados a expectativa do encontro com alguém especial e ousadia suficiente para passarem doze semanas nus enquanto conhecem seus pretendentes.



A partir de segunda-feira, 27 de fevereiro, às 20h30, Natalie e David dão uma chance ao destino aceitando a proposta insólita de receber, nus, seus candidatos a pares românticos em uma casa na paradisíaca ilha de Bora Bora, Polinésia Francesa.



Para a estreia da série, o Discovery Home & Health preparou uma maratona de estreia com quatro episódios exibidos em sequência. Depois, a atração segue com exibição semanal, sempre às segundas-feiras, às 23h10, como parte das “Segundas de Emoção”.



Aos 24 anos, Natalie já sofreu uma traição daquele que foi seu namorado e parceiro profissional. A decepção abalou suas perspectivas sobre a vida a dois. David tem 30 anos e terminou um relacionamento que durou quatro anos, depois de sentir que não havia mais paixão – ele quer formar uma família e ser pai mas, antes, precisa de um relacionamento maduro.



A jornada rumo ao amor terá altos e baixos para os dois e para seus respectivos pretendentes – atrás da proposta descontraída e dos flertes, estão altas doses de competitividade e ciúme. Com sentimentos e hormônios a mil, os ânimos se exaltam e os momentos de ternura se alternam com outros de puro conflito. Entre passeios de canoa pelas águas cristalinas, jantares românticos, mergulhos e esportes, também acontecem situações cômicas inerentes à nudez entre pessoas bonitas e solteiras.



