FOX Networks Group tem novo vice-presidente sênior

A FOX Networks Group Brasil anunciou a contratação de Michel Piestun , como novo Vice-Presidente Sênior & General Manager Brasil.



Ele será responsável pelo desenvolvimento de estratégias de operação da FNG e pelo crescimento e consolidação dos negócios no país, assim como pelas produções e as unidades linear e online do Grupo que envolvem o portfólio de marcas FOX, FX, FOX Life, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX News, National Geographic, Nat Geo Wild, BabyTV, FOX Premium e app da FOX.



" O Brasil é um mercado absolutamente chave em nosso plano estratégico de crescimento na América Latina, onde milhares de fãs desfrutam e se apaixonam com nossas propostas e conteúdos. Estamos contentes em somar Michel à cabeça da operação no país e confiamos que sua expertise e visão contribuirão para impulsionar ainda mais nossa presença no mercado brasileiro e levar a FNG Brasil a um novo patamar ", comenta Carlos Martínez, Presidente da FNG Latin America.



Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de consumo, varejo e tecnologia, Piestun tem sua trajetória marcada em obter fortes resultados no desenvolvimento de estratégias e grandes conquistas em empresas como Groupon, IBM, Motorola, Claro, Schincariol e Samsung. É formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e pós-graduado em Marketing e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).



