Daniel, Elis e Ilmar se enfrentam no paredão do BBB17

Ontem, 15:16







Daniel, Elis e Ilmar se enfrentam no paredão do BBB17 (Divulgação)

" É fogo no parquinho! ", disse Tiago Leifert após a formação do paredão deste domingo de carnaval. Em mais uma disputa tripla, a casa não teve dúvidas em fechar os nomes para a decisão do público. Os líderes Daniel e Emilly escolheram Elis ; Rômulo, que ganhou o poder do anjo Marcos em colocar alguém na berlinda, indicou Daniel ; e pela casa, com seis votos, foi Ilmar .



Antes de iniciar a votação, Tiago Leifert deu fim ao castigo do monstro, liberando Ilmar e Rômulo. E mais uma vez Marinalva foi sorteada para fazer a troca do 'Tá com tudo' e 'Tá com nada', colocando Pedro e Marcos no 'pança vazia' e Rômulo no 'pança cheia'. Em seguida, ao iniciar a votação, o apresentador pediu a Marcos para contar quem seria imunizado. Após a justificativa do médico, Tiago explicou que o anjo desta semana seria autoimune e que seu eleito indicaria uma pessoa para formar o trio do paredão.



No final, os emparedados defenderam a permanência na casa. Daniel foi o primeiro e lembrou que entrou no jogo com a missão de tentar ganhar o prêmio, aprendeu muito com a convivência e que gosta de todos respeitando a especificidade de cada um. Já Elis não perdeu tempo e pediu ao público: " votem em meus colegas e me deixem aqui. Quero continuar causando ". Ilmar agradeceu ter recebido os seis votos e concluiu que é errando que se acerta o caminho. " Estou sempre pensando em acertar e, por isso, gostaria de continuar mais uma semana ".



Conversa pós-paredão



Na área externa da casa, alguns brothers conversaram com Elis sobre ela ter dito a Marcos que Daniel gostava de Emilly. Pedro foi direto: " Isso é verdade ou não? ". A comerciante respondeu: " Não me lembro dessa conversa e, se for verdade, garanto que não afirmaria uma coisa desta. Pode até ter havido um papo nesse sentido. Não lembro, até porque faz um bom tempo, mas a conversa veio ontem oportunamente. Estranho não me lembrar ". Daniel questionou: " Quando você diz oportunamente, você está dizendo que eles foram oportunistas? ". E Elis disparou: " Sou responsável pelo que falo e não pelo que você entende ".



Quem deve deixar a casa do BBB 17 nesta terça, dia 28 de fevereiro? Daniel 20.00% Elis 40.00% Ilmar 40.00%





