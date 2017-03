Você está: Novelas

Confira a semana de Carinha de anjo (27 a 4/3)

Segunda-feira



Zé Felipe mostra seu pote cheio de insetos para Emílio e aos dois amigos que passam a noite juntos. Zeca conversa por áudio com Juju e diz que pode pedir ela em namoro para Rosana. Juju finge falha no sinal da internet para desligar. Enquanto isso, Frida telefona para Bárbara para falar mal da festa do pijama de Dulce Maria. Estefânia descobre que foi Nicole quem preparou toda a decoração da festa. Frida diz para as meninas assistirem um filme de terror. Dulce pergunta para Estefânia quem fez a festa, mas ela não conta. Estefânia leva algumas de suas perucas para as meninas brincarem de desfile. Enquanto isso, Emílio, Zé Felipe e os amigos saem escondido do apartamento para irem até a brinquedoteca para acamparem e contarem histórias de terror. Frida joga a peruca, que por acidente voa pela janela. Os meninos que estão na parte de baixo do prédio se assustam com a peruca. Silvestre, ainda vestido como leão, vai atrás da peruca de Estefânia e os meninos armam um plano para capturar ele, por achar que é um monstro.



Terça-feira



Rosana e Juju ficam apavoradas por perceber que estão forçando a porta de seu apartamento. Rosana telefona para o delegado Peixoto e pede ajuda. Silvestre pede para que Rosana abra a porta e os meninos entram no apartamento. Peixoto aparece e ataca Silvestre por achar que é um criminoso. Emílio se veste de "Super Eu" e Zé Felipe de "Super Bagunça" para salvar Silvana que gritou. Dulce Maria sonha com a mãe, Teresa. A carinha de anjo aparece vestida de bruxa e tenta assustar a mãe. Teresa explica que a filha precisa tomar cuidado com quem parece ser uma coisa, mas no fundo é outra. Zé Felipe avisa aos amigos que seus insetos fugiram do pote. O garoto consegue recuperar os insetos. Veronica vai até o colégio e conta para Fabiana que é a mais nova secretária de Gustavo. Cecília escuta a conversa das duas e fica incomodada. Juju diz para Rosana que deu um selinho em Zeca. A vlogueira diz para a mãe que gosta do Zeca, só não sabe se é para namorar.



Quarta-feira



Madre Superiora deixa que Fabiana e Cecília levem Veronica para conhecerem Fátima e ver se elas possam morar juntas. Vitor e Estefânia discutem, pois ela ainda não tomou sua decisão sobre se vai ou não aceitar o trabalho na Europa. Rosana diz para Diana que Juju e Zeca se beijaram. Juju mostra um vídeo para Zeca e diz para ele que tem medo que esse tipo de gostar estrague a amizade dos dois, que pode ser para sempre. Zeca fica chateado que ela só quer ser sua amiga. Dulce Maria insiste com Gustavo para saber quem fez a decoração. Em outro momento, Dulce diz para Gustavo que sente que Cecília se afastou dela. Nicole vê Veronica de longe e fica enciumada por achar a nova secretária de Gustavo bonita. Fabiana e as freiras mostram para Madre Superiora o que estão ensaiando para o concurso de coral. Elas cantam a música "Jesus Cristo".



Quinta-feira



Flávio simula um encontro com Fátima, diz que é consultor financeiro e que ainda faz trabalho social em um asilo na região. Silvestre entrega para Estefânia a nota fiscal do valor que Nicole gastou para fazer a decoração da festa de Dulce. Estefânia fica em choque com o valor e desconfia que os valores estão superfaturados. Gustavo diz que Estefânia está com ciúme e procurando problemas aonde não existem. Vitor prepara um jantar romântico para Estefânia com a decoração de Londres. Zeca mostra para Inácio a nova música que fez inspirada em Juju. Dulce Maria descobre que foi Nicole que fez sua festa e fica irritada.



Sexta-feira



