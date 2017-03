Você está: Novelas

Confira a semana de Ezel (27 a 4/3)

Segunda-feira



Mert acolhe Cengiz em casa e Meliah discorda. Ela discute seriamente com o filho. Ali visita um hospital antigo e descobre importantes pistas sobre o passado de Omer. Eysan conta tudo sobre o crime no cassino para Ezel.



Terça-feira



Cengiz e Meliah discutem e ele a agride. Ezel finalmente decide revelar sua verdadeira identidade a Ali, que fica em choque. Kamil se envolve em um confronto e é baleado durante um tiroteio.



Quarta-feira



Eysan tenta se hospedar em um hotel e percebe que seus cartões de crédito foram bloqueados. Ali pede perdão a Ezel. Ramiz finalmente revela o nome de seu grande inimigo.



Quinta-feira



Ezel prepara uma romântica cerimônia de casamento para se unir a Eysan. Tefo visita Ali no hospital. Ezel vai até o inimigo de Ramiz e tem uma grande surpresa.



Sexta-feira



Cengiz discute com Ezel e ameaça a família dele. Bahar decide retomar o tratamento e pede a Ali que a acompanhe. Mert encontra Eysan caída ao lado do túmulo de Omer.



Sábado



Ali propõe a Ramiz se unir a ele para ajudar Ezel. Eysan se refugia na casa de Mert e Bahar vai visitá-la. Cengiz ameaça Mert e pressiona Ezel sobre seu passado.





