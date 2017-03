Você está: Novelas

Confira a semana de A terra prometida (27 a 4/3)

Segunda-feira



Úrsula diz que se vingará de Adonizedeque. Iru pede Jéssica em casamento. Elias também pede a mãe de Laís. Úrsula e Abul planejam trair o rei. Noemi ampara Acsa. Boã parabeniza Setur. Acsa mostra fé em Deus. Abul encontra Pirã e revela o plano de traição. Úrsula finge inocência para o pai. Salmon e Raabe procuram Josué para falar sobre o ritual feito por Mara. Úrsula conversa com o rei fingindo não saber da morte das prisioneiras. Salmon e Isaque seguem procurando por Aruna e acabam encontrando uma codorna atingida por uma flecha. Eles levam a flecha encontrada até Josué e todos percebem que Zaqueu é inocente. O líder de Israel ordena que os guerreiros tragam Zaqueu de volta ao acampamento. Samara e Tobias ficam preocupados. Mireu procura Úrsula e conta que foi flagrado pelo rei beijando Ula. A princesa avisa que em breve todos não precisarão se preocupar com Adonizedeque. Pirã procura o soberano de Jerusalém e avisa que estão tramando sua morte. Chaia agradece a Deus por terem provado a inocência de Zaqueu. Pirã conta que Úrsula e Abul estão tentando trair o rei.



Terça-feira



Adonizedeque fica incrédulo. Tobias se desespera, mas Samara o tranquiliza dizendo que Aruna está morta. Agoniado, Mireu diz que precisa arrumar um jeito de encontrar Ula. Na cozinha do acampamento, Mara encontra outras hebreias e avisa que tem alguém adorando deuses pagãos em Gilgal. A vilã escuta vozes e fica transtornada. Raabe a observa. Adonizedeque desabafa com as caveiras. Mireu encontra Ula e avisa que Úrsula fará algo contra o rei. Zaqueu diz que alguém flechou Aruna e o culpou. Livana diz estar orgulhosa de Rune. Mara vai até a tenda de Elói e lhe pede desculpas. Ela entrega um cesto de pães e finge, dizendo estar arrependida. Quando ele se vira, a vilã puxa uma faca para golpeá-lo. Aruna tenta sair do quarto, mas é impedida pelos guardas. Antes de esfaquear Elói, Mara é interrompida pela chegada de Raabe. Aruna é levada de volta à masmorra. Ula tenta ampará-la. Adonizedeque finge não saber de nada e comemora a recuperação de Aruna. Abul se aproxima de Úrsula e avisa que chegou o momento de envenenar o rei. Josué procura Aiúde e diz estar desconfiando que Mara. O líder de Israel avisa que a vilã foi vista por Raabe cultuando as estatuetas. Abul joga o veneno na bebida de Adonizedeque. Mara encontra Aiúde e confessa ter sequestrado o bebê de Raabe. Josué aparece e diz ter ouvido tudo.



Quarta-feira



Josué anuncia a prisão de Mara. Adonizedeque troca a taça envenenada e manda um servo servir a bebida para Abul. Aruna fala sobre o Deus de Israel para Ula. Josué conversa com Salmon e fala sobre o flagrante que deu em Mara. Abul se contorce de dor. Adonizedeque se aproxima e ordena que os soldados prendam Úrsula. Ula diz que servirá ao Senhor dos hebreus. Adonizedeque joga a filha no quarto secreto. Josué dá apoio a Aiúde. Úrsula fala com as caveiras de sua mãe e avó. Aiúde diz que vai fazer uma visita à Mara. Agonizando, Abul caminha pelo corredor do palácio. Irritada, Mara ofende Aiúde e confessa ter lhe traído com Acã e Racal. Ioná pede perdão à Raabe em nome de Mara. Antes de morrer, Abul consegue libertar Ula e Aruna. Zaqueu se declara para Chaia. Antes de deixar Jerusalém, Ula diz que precisa encontrar Lina e Mireu. Ela manda Aruna fugir logo. Mara pede para Ioná ajudá-la a fugir. Zaqueu diz estar desconfiado que Zaqueu acertou a flecha em Aruna. Léia reclama do comportamento de Samara. Inês comenta sobre o crime cometido por Mara. Pedael e Elidade tentam consolar Aiúde. Samara vai até a tenda de Josué para lhe oferecer pães. Ula encontra com Lina na taberna. Josué se irrita com a aproximação de Samara e a expulsa de sua tenda. Adonizedeque fica furioso ao saber que Abul soltou as prisioneiras e ordena que seus homens procurem por Aruna.



Quinta-feira



Mireu deixa a sala do trono, discretamente. Aruna caminha pelas campinas de Canaã tentando fugir de Jerusalém. Os soldados do rei cavalgam atrás dela. Ioná conversa com Elói e diz que Mara pediu ajuda para fugir. Mireu encontra com Ula e Lina. Eles dizem que fugirão para Gilgal. Mara esbraveja ao ouvir Ioná dizendo que que não lhe ajudará a fugir. Tobias teme que encontrem seu arco enterrado próximo ao rio. Com dificuldade, Aruna segue caminhando em direção ao acampamento. Adonizedeque diz que chegou a hora de enfrentar os hebreus. Mara finge estar passando mal e golpeia o guarda hebreu com uma faca. A vilã se desamarra e foge. Josué é avisado sobre a fuga de Mara e ordena uma busca à megera. Enquanto caminha nas campinas de Canaã tentando fugir de Gilgal, Mara avista uma caravana. Otniel a reconhece e grita, avisando para ela fugir, mas a vilã é detida por um mercador de escravo. Enquanto tenta se livrar do arco, Tobias é surpreendido com a chegada de Aruna.



Sexta-feira



Aruna diz que sobreviveu com a ajuda de Deus. Tobias puxa a espada e parte para cima dela. Mara é amarrada e obrigada a seguir com Otniel e os outros escravos. Antes de atingir Aruna, Tobias é surpreendido pelos soldados de Jerusalém. Os oficiais de Adonizedeque prendem Aruna e Tobias. Aiúde é avisado sobre a fuga de Mara. Os soldados do rei procuram por Aruna na cidade. Mireu foge de Jerusalém com Ula e Lina. Mara é chicoteada enquanto segue na caravana de escravos. Mireu, Lina e Ula chegam ao acampamento e pedem proteção a Josué. Aruna e Tobias são levados até o rei. A esposa de Josué encara o soberano de Jerusalém. Tobias avisa que tem algo a dizer. Setur repara em Lina e mostra interesse na moça. Mireu avisa que Aruna está vive. Josué se emociona. Tobias avisa que está disposto a trair seu povo em troca de sua vida. Aruna questiona a atitude do rapaz. Adonizedeque ordena que joguem os dois hebreus na masmorra. 