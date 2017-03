Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Malhação (27 a 4/3)

Vcfaz.tv - 27 Fev 2017 - 16:24







Segunda-feira



Giovane é expulso da agência após confrontar Jonathan. Garcez pressiona Joana para escolher entre a carreira e o namorado. Sula convence Rômulo a desafiar Vanderson no torneio de luta. Garcez comunica a Solange que Joana está fora da agência de modelos. Joana se desentende com Giovane. Vanderson faz uma proposta a Rômulo. Tânia se preocupa com o namoro de Luiza e Lucas. Garcez decide se matricular na Forma. Lucas visita Martinha. Garcez se insinua para Bárbara. Giovane termina o namoro com Joana.



Terça-feira



Bárbara tenta conter as investidas de Garcez. Giovane confessa a Jorjão que terminou com Joana para não atrapalhar a carreira dela. Caio manipula Manuela contra Tânia. Garcez tenta se aproximar de Joana. Rômulo assina um contrato para lutar no torneio Rio Combate. Joana enfrenta o assédio de Garcez e tenta alertar Bárbara, que ignora a irmã. Vanderson propõe que Rômulo perca a luta para ele intencionalmente. Joana vai à casa de Irene em busca de Gabriel. Garcez ataca Bárbara.



Quarta-feira



NÃO HAVERÁ EXIBIÇÃO NA QUARTA-FEIRA, DIA 01/03, DEVIDO À APURAÇÃO DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO RIO DE JANEIRO.



Quinta-feira



Joana defende Bárbara. Bárbara finge não precisar da ajuda de Joana e as duas discutem. Solange avisa a Garcez que Ricardo cancelou o contrato com a agência. Vanderson afirma a Nanda que Rômulo perderá a luta intencionalmente. Garcez tenta aliciar Juliana, e Bárbara e Joana investem contra o agressor, com a ajuda de Gabriel e Giovane. Luiza e Lucas não conseguem se entender. Rômulo treina com Belloto para a luta. Garcez é preso. Jorjão incentiva Giovane a procurar Joana. Joana anuncia que voltará para Morro Branco e pede que Giovane a acompanhe.



Sexta-feira



Giovane aceita ir para Morro Branco com Joana, e a menina revela que estava testando o amor do jogador. Bárbara ofende Tânia, que decide enfrentar as filhas de Ricardo. Joana e Giovane reatam o namoro. Jéssica alerta Nanda para a falta de crédito a Rômulo. Renato propõe morar com Nanda. Luiza sente a distância de Lucas. Nanda recusa a proposta de Renato. Joana e Giovane se amam em Morro Branco. Tânia chega para jantar com Ricardo e as filhas. Bárbara provoca Tânia. Agenor surpreende Joana e Giovane. Giovane é expulso da agência após confrontar Jonathan. Garcez pressiona Joana para escolher entre a carreira e o namorado. Sula convence Rômulo a desafiar Vanderson no torneio de luta. Garcez comunica a Solange que Joana está fora da agência de modelos. Joana se desentende com Giovane. Vanderson faz uma proposta a Rômulo. Tânia se preocupa com o namoro de Luiza e Lucas. Garcez decide se matricular na Forma. Lucas visita Martinha. Garcez se insinua para Bárbara. Giovane termina o namoro com Joana.Bárbara tenta conter as investidas de Garcez. Giovane confessa a Jorjão que terminou com Joana para não atrapalhar a carreira dela. Caio manipula Manuela contra Tânia. Garcez tenta se aproximar de Joana. Rômulo assina um contrato para lutar no torneio Rio Combate. Joana enfrenta o assédio de Garcez e tenta alertar Bárbara, que ignora a irmã. Vanderson propõe que Rômulo perca a luta para ele intencionalmente. Joana vai à casa de Irene em busca de Gabriel. Garcez ataca Bárbara.NÃO HAVERÁ EXIBIÇÃO NA QUARTA-FEIRA, DIA 01/03, DEVIDO À APURAÇÃO DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO RIO DE JANEIRO.Joana defende Bárbara. Bárbara finge não precisar da ajuda de Joana e as duas discutem. Solange avisa a Garcez que Ricardo cancelou o contrato com a agência. Vanderson afirma a Nanda que Rômulo perderá a luta intencionalmente. Garcez tenta aliciar Juliana, e Bárbara e Joana investem contra o agressor, com a ajuda de Gabriel e Giovane. Luiza e Lucas não conseguem se entender. Rômulo treina com Belloto para a luta. Garcez é preso. Jorjão incentiva Giovane a procurar Joana. Joana anuncia que voltará para Morro Branco e pede que Giovane a acompanhe.Giovane aceita ir para Morro Branco com Joana, e a menina revela que estava testando o amor do jogador. Bárbara ofende Tânia, que decide enfrentar as filhas de Ricardo. Joana e Giovane reatam o namoro. Jéssica alerta Nanda para a falta de crédito a Rômulo. Renato propõe morar com Nanda. Luiza sente a distância de Lucas. Nanda recusa a proposta de Renato. Joana e Giovane se amam em Morro Branco. Tânia chega para jantar com Ricardo e as filhas. Bárbara provoca Tânia. Agenor surpreende Joana e Giovane.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).