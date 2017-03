Você está: Novelas

Confira a semana de Sol nascente (27 a 4/3)

Segunda-feira



Tanaka confessa a Gaetano que teme que Mocinha faça parte da quadrilha de Sinhá. Ralf revela ter medo de perder Milena e Lenita aconselha o irmão. Sinhá exige que Cesar vá à fazenda esconder as provas de seus crimes. Lenita conversa com Paty, mas Marina interrompe a aproximação das duas. Carolina passa mal e não consegue depor contra Cesar. Milena e Geppina veem fotos antigas de Vittorio e Loretta. Mesquita interroga o dono do bar que foi subornado por Cesar. Patrick e Wagner voltam a Arraial do Sol Nascente. Carolina descobre uma maneira de livrar Alice da cadeia.



Terça-feira



O homem subornado por Cesar e João Amaro confessa para Louzada e Mesquita que se lembra dos bandidos. Loretta ajuda Elisa, que se surpreende. Alice aconselha Lenita a ouvir Vittorio e se acalmar com relação a Paty. Carolina revela a Mario e Tanaka que os documentos que podem inocentar Alice estão enterrados na fazenda de Sinhá. Flavinha conta a Hideo que se encontrará com sua mãe biológica. Mocinha fica apreensiva quando o Comendador a reconhece na rua e comenta sobre a reabertura do cassino. Tânia anuncia a Alice que ela será transferida para um presídio. Alice decide fugir e pede ajuda a Mario.



Quarta-feira



Sinhá esconde o mapa na cozinha de casa. Ralf fica com ciúmes de Milena durante o Baile de Carnaval no Rota. Lenita agradece o apoio de Vittorio em sua tentativa de aproximação com Paty. Patrick conforta Ana, que sofre pelas escolhas erradas de Carolina. Tanaka encontra o mapa escondido por Sinhá. Cesar deixa o esconderijo no sótão da casa de Sinhá disfarçado e consegue chegar à rodoviária. Tanaka anuncia a Mario que tem o mapa para os documentos que provam a inocência de Alice.



Quinta-feira



Mario esconde de Tanaka o plano de fuga de Alice. Elisa confessa a Paula sua paixão por Padre Julião. Cesar consegue escapar de Nogueira. Mario explica o plano de fuga para Alice. Louzada se encarrega de fazer a transferência de Alice para o presídio. Sob a orientação de Lúcia, Júlia, Chica e Quirino decidem levar Wagner para o mar. Geppina desconfia da movimentação de Mario, Gaetano e Damasceno. Ana sugere uma nova ocupação para Patrick. Kika e Mesquita se aproximam. Mario se prepara para resgatar Alice.



Sexta-feira



Alice consegue fugir de Louzada durante a passagem do bloco de carnaval na rua. Mesquita convence Louzada a concentrar as buscas apenas em Alice e Mario. Gaetano provoca Sinhá, que se revolta contra o padeiro. Mocinha implora para que Sinhá deixe Arraial do Sol Nascente. Gaetano anuncia a Tanaka que Alice fugiu da delegacia. Elisa e Loretta encontram um pendrive no quarto de Carolina. Carolina chega à delegacia para depor contra Cesar.



Sábado



Carolina revela tudo o que sabe sobre Cesar a Louzada. Júlia, Vanda, Chica e Quirino vão com Wagner até o mar. Sinhá liga para Cesar e conta que Alice fugiu da prisão. Elisa e Padre Julião evitam um ao outro. Ana se surpreende com os crimes cometidos por Carolina e repreende a filha. Júlia e Wagner se beijam. Dora e Paula conversam com Elisa sobre seu amor por Julião. Loretta ajuda Lenita a entrar em contato com Marina. Carolina confirma que Cesar é o assassino de João Amaro.





