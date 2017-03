Você está: Notícias

Globo reprisa minisséries "Houdini" e "Gonzaga - De Pai Pra Filho"

robertoscalon - Ontem, 17:30







Adrien Nrody é "Houdini" (Divulgação/A&E ) Adrien Nrody é "Houdini" (Divulgação/A&E )

A partir desta terça (28), a Globo começa a reprisar duas minisséries, a brasileira "Gonzaga - De Pai Pra Filho" e a americana "Houdini" .



Em quatro episódios, "Houdini" conta a história de um dos mais famosos ilusionistas da história, o húngaro-americano Harry Houdini. Protagonizada por Adrien Brody, a trama parte da infância de extrema pobreza até a conquista da fama até o momento em que vira celebridade. Ele passa a desafiar a morte seguidas vezes em seus números de mágica. A série também mostra o envolvimento do mágico com espionagem e com grandes personalidades. Os episódios voltam a ser exibidos pela Globo , a partir de hoje (28) logo após o " Jornal da Globo ".



