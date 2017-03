Novas temporadas

Abril: HBO estreia novas temporadas de três séries originais

Em abril, além da HBO estreia as novas temporadas de "The Leftovers", "Veep" e "Silicon Valley" .



Um dos destaques é a terceira e última temporada de "The Leftovers" , série que acompanha as pessoas que sobraram na Terra após um evento desconhecido ter desaparecido com 2% da população mundial. A nova temporada se passará em um mundo caótico, com pessoas sendo queimadas vivas e violência por toda parte. O xerife Kevin Garvey (Justin Theroux) embarcar para a Austrália, ao lado da namorada Nora Durst (Carrie Coon) para encontrar seu pai e tentar desvendar alguns dos mistérios da série. A 3ª temporada de "The Leftovers" estreia dia 16 de abril , às 22h.



A sexta temporada de "Veep" acompanha Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), agora como ex-presidente dos EUA. Na temporada passada, a personagem deixou a Casa Branca depois de perder a eleição e os apelos de recontagem de votos. A 6ª temporada de "Veep" estreia dia 16 de abril , às 23h30.



A quarta temporada "Sillicon Valley" estreia dia 23 de abril , às 23h. A série narra a corrida do ouro tecnológica no Vale do Silício e as pessoas que não sabem lidar com o sucesso. No fim da temporada passada, o técnico Richard Hendricks recuperou o controle de sua empresa falida e agora nos novos episódios embarca em um novo empreendimento para reviver no mercado corporativo.



