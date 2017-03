Você está: Notícias

Abril: Série brasileira "171 - Negócios de Família" estreia no canal Universal

Elenco de "171 - Negócios de Família" (Divulgação/Universal) Elenco de "171 - Negócios de Família" (Divulgação/Universal)



Em abril, o canal Universal estreia a produção brasileira "171 - Negócios de Família" . Gravada no tadicional bairro da Mooca, em São Paulo, a série é protagonizada por Norival Rizzo, Felipe Folgosi, Giovanni de Lorenzi, Maria Manoella, Luiz Serra, Patrícia Gasppar, Clarissa Kiste e Cacá Carvalho.



A série conta a história de Moreira (Rizzo), um trambiqueiro que, após sumir por dez anos, volta para casa para o enterro de sua esposa. Sua volta não é bem aceita por seu filho, Diógenes (Folgosi), que teme que a influência do avô sobre seu filho, Chicão (Lorenzi), poderá ser negativa. A produção vai mostrar o dia a dia dessa família, e como eles lidam com o inesperado reaparecimento do avô.



"171 - Negócios de Família" tem 13 episódios e estreia dia 09 de abril , às 22h no canal Universal .



