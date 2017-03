Você está: Notícias

Animações

"Charlie e Lola" e "Transformers" ganham novos episódios no Discovery Kids

robertoscalon - Ontem, 15:28







"Charlie e Lola" é destaque no Discovery Kids (Divulgação/Discovery) "Charlie e Lola" é destaque no Discovery Kids (Divulgação/Discovery)



Neste fim de semana, o canal Discovery Kids estreia novos episódios de duas animações: "Charlie e Lola" e "Transformers Rescue Bots" .



Baseada nos livros de Lauren Child, "Charlie e Lola" traz histórias que se desenvolvem em universo único, feito com cores vibrantes, texturas diversas e traços simples, onde os irmãos Charlie e Lola interagem entre si e com seus amigos. Dois episódios serão exibidos em sequência para a estreia da terceira temporada da série. No primeiro deles, os irmãos viajam até a cidade dos avós, que moram perto da praia e no segundo episódio, Lola está compenetrada ensaiando uma música que cantará no recital da escola.



Heatwave, Chase, Blades e Boulder são os "Transformers Rescue Bots" e protagonizam episódios inéditos. Eles zelam pela paz de Griffin Rock, uma cidade onde os terráqueos convivem com tecnologia e estão acostumados com os robôs. Lá, eles trabalham como máquinas de resgate, que evitam acidentes e salvam o dia, controladas por seus amigos humanos da família Burns. No primeiro episódio inédito, os Rescue Bots viram a sensação de Griffin Rock após mais um resgate heroico, e recebem honras em uma cerimônia pública com a entrega da chave da cidade.



"Charlie e Lola" é estreia sua terceira temporada no dia 04 de março , às 9h10 e novos episódios de "Transformers Rescue Bots" estreiam dia 05 de março , às 16h35 no Discovery Kids. Neste fim de semana, o canalestreia novos episódios de duas animações:Baseada nos livros de Lauren Child,traz histórias que se desenvolvem em universo único, feito com cores vibrantes, texturas diversas e traços simples, onde os irmãos Charlie e Lola interagem entre si e com seus amigos. Dois episódios serão exibidos em sequência para a estreia da terceira temporada da série. No primeiro deles, os irmãos viajam até a cidade dos avós, que moram perto da praia e no segundo episódio, Lola está compenetrada ensaiando uma música que cantará no recital da escola.Heatwave, Chase, Blades e Boulder são ose protagonizam episódios inéditos. Eles zelam pela paz de Griffin Rock, uma cidade onde os terráqueos convivem com tecnologia e estão acostumados com os robôs. Lá, eles trabalham como máquinas de resgate, que evitam acidentes e salvam o dia, controladas por seus amigos humanos da família Burns. No primeiro episódio inédito, os Rescue Bots viram a sensação de Griffin Rock após mais um resgate heroico, e recebem honras em uma cerimônia pública com a entrega da chave da cidade.é estreia sua terceira temporada no dia, às 9h10 e novos episódios deestreiam dia, às 16h35 no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).