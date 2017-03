Você está: Notícias

Nova temporada

Comedy Central traz novos episódios de comédia com Amy Schumer

Amy Schumer na nova temporada de "Inside Amy Schumer" (Divulgação/CC)



A badalada comediante Amy Schumer ganha novos episódios com sua comédia no Comedy Central . Em "Inside Amy Schumer" , a humorista realiza esquetes, stand- ups, entrevistas com profissionais das mais variadas áreas (do sexo, inclusive). Na quarta temporada ,dentre outras situações bizarras, porém mais comuns do que se imagina – Amy Schumer conhece um chef, dá a luz no meio de um tea party e é eleita presidente dos Estados Unidos.



Para abrilhantar ainda mais o programa, um incrível elenco de artistas foi convidado para contracenar com a humorista nos novos esquetes, incluindo Selena Gómez, Jennifer Hudson, Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Liam Neeson, Harvey Keitel, Laura Linney, Lena Dunham, Julianne Moore, Josh Charles, Steve Buscemi, Michael Strahan, Lin-Manuel Miranda, Sam Rockwell, Amber Rose, Irina Shayk, David Spade, Tim Meadows, Reg E. Cathey, e F. Murray Abraham.



