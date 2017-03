Você está: Notícias

Red Bull TV transmite competição internacional de street dance

No próximo domingo (05), entusiastas da dança de rua de todo o mundo poderão assistir, com exclusividade pela Red Bull TV , uma das principais competições do estilo: a Juste Debout , que acontece anualmente em Paris, na França. A transmissão será apresentada pelo rapper e produtor norteamericano Sway Calloway.



Reunindo mais de 4.000 dançarinos escolhidos a dedo em uma turnê de três meses por diversos países, a competição contempla seis dos principais estilos da street dance: Locking, Popping, Hip Hop, New Style, House e Dancehall. Os representantes de cada categoria deverão passar pelas preliminares, quartas de final e semifinais até chegarem à grande batalha que será transmitida ao vivo. Serão seis finais e seis vencedores - um para cada categoria.



O Brasil estará representado nas preliminares pelos dançarinos de locking Black A e JP Black, de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro; Renan Ted e Jurandir, de Suzano, representando o Popping; Emanu e Tiago, de Brasília, dançando Hip Hop; o recifense Hugo Campos, na categoria House; e Victor Hamamoto, de Brasília, competindo pelo estilo Experimental. Caso cheguem à final, deverão mostrar toda as suas habilidades aos quatro dançarinos jurados: Kapela (França - House), Legendary Jimmy Scoo B Doo (EUA - Locking), Boogaloo Kin (Coréia - Popping) e Ben Wichert (Alemanha - Hip Hop e New Style).



A final da competição Juste Debout pode ser acessada no dia 05 de março, a partir das 16h30 com exclusividade na Red Bull TV, no site www.redbull.tv ou pelo aplicativo Red Bull TV, disponível nas TVs Samsung, Sony BRAVIA, aparelhos Blu-Ray, PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®3 (PS3™) e Apple TV. O aplicativo também pode ser baixado nos sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone.





