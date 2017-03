Você está: Notícias

Carnaval 2017

TV Brasil exibirá desfile das escolas de samba campeãs do Rio e de São Paulo

robertoscalon - Ontem, 16:32







Acadêmicos do Tatuapé foi a vencedora do Carnaval de São Paulo Acadêmicos do Tatuapé foi a vencedora do Carnaval de São Paulo



A TV Brasil vai exibir com exclusividade o desfile das escolas de samba campeãs do carnaval do Rio de Janeiro no sábado (04) e na sexta (03), a emissora põe no ar também ao vivo o desfile das campeãs de São Paulo. A transmissão dos desfiles será para todo o país e os direitos para a exibição foram cedidos pela TV Globo .



Em São Paulo, Acadêmicos do Tatuapé foi a escola campeã do Carnaval 2017. Depois do vice em 2016, a escola da Zona Leste levou seu primeiro título com uma homenagem à Mãe África. O campeonato veio no critério de desempate: a escola ficou com a mesma pontuação da Dragões da Real (269,7 pontos), mas teve melhor desempenho no quesito samba-enredo. Já no Rio, a apuração acontece na tarde desta quarta-feira (1º).



