Você está: Notícias

Destaques

Abril: Círculo de Fogo é um dos Megafilmes da TNT

Lucasfrade - Ontem, 22:56







(Divulgação) (Divulgação)

Em abril, a TNT programou a exibição de apenas 2 filmes inéditos: Círculo de Fogo e Os Candidatos . Além disso, teremos a exibição do especial Páscoa Animada, com títulos como Os Smurfs 2, Dinossauro, Wall-E e Madagascar 2: A Grande Escapada entre os dias 14 a 16 de abril .



Círculo de Fogo

02 de abril, às 21h30



Quando legiões de criaturas monstruosas, conhecidas como Kaiju, começam a surgir dos mares, a raça humana precisa lutar pela sobrevivência. Para combater os gigantescos monstros, diversos países criam robôs enormes, os Jaegers, controlados simultaneamente por dois pilotos cujas mentes estão sincronizadas por uma ponte neural. À medida que o inimigo se torna mais potente a cada ataque, até mesmo os melhores guerreiros se mostram quase indefesos diante dos implacáveis Kaiju. À beira do apocalipse, as forças de defesa não têm outra escolha a não ser recorrer a um ex-piloto problemático e uma recruta inexperiente que, juntos, pilotam um Jaeger obsoleto a fim de executar o plano que é a última esperança diante do fim.



Os Candidatos

16 de abril, às 21h30



Quando o congressista Cam Brady (Will Ferrell) comete uma gafe enorme antes de uma eleição, dois executivos poderosos e inescrupulosos resolvem investir num candidato rival para ganhar influência no distrito da Carolina do Norte. O escolhido é o ingênuo Marty Huggins (Zach Galifianakis), diretor do Centro de Turismo local. No início, Marty parece ser a pior escolha possível, mas, com a ajuda dos seus novos benfeitores e de um gerente impiedoso de campanha, ele logo se torna um candidato ameaçador para o carismático Cam. Em abril, a TNT programou a exibição de apenas 2 filmes inéditos:. Além disso, teremos a exibição do especial Páscoa Animada, com títulos comoentre os dias02 de abril, às 21h30Quando legiões de criaturas monstruosas, conhecidas como Kaiju, começam a surgir dos mares, a raça humana precisa lutar pela sobrevivência. Para combater os gigantescos monstros, diversos países criam robôs enormes, os Jaegers, controlados simultaneamente por dois pilotos cujas mentes estão sincronizadas por uma ponte neural. À medida que o inimigo se torna mais potente a cada ataque, até mesmo os melhores guerreiros se mostram quase indefesos diante dos implacáveis Kaiju. À beira do apocalipse, as forças de defesa não têm outra escolha a não ser recorrer a um ex-piloto problemático e uma recruta inexperiente que, juntos, pilotam um Jaeger obsoleto a fim de executar o plano que é a última esperança diante do fim.16 de abril, às 21h30Quando o congressista Cam Brady (Will Ferrell) comete uma gafe enorme antes de uma eleição, dois executivos poderosos e inescrupulosos resolvem investir num candidato rival para ganhar influência no distrito da Carolina do Norte. O escolhido é o ingênuo Marty Huggins (Zach Galifianakis), diretor do Centro de Turismo local. No início, Marty parece ser a pior escolha possível, mas, com a ajuda dos seus novos benfeitores e de um gerente impiedoso de campanha, ele logo se torna um candidato ameaçador para o carismático Cam.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).