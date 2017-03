Você está: Notícias

Destaques

Abril: Cartoon Network estreia nova série de Ben 10

Lucasfrade - Ontem, 23:07







(Divulgação) (Divulgação)

O Cartoon Network programou para o dia 10 de abril , às 19h00 , a estreia de uma nova série do Ben 10 . Durante umas férias aparentemente eternas ao lado do seu avô Max e da sua prima Gwen, Ben Tennyson encontra um relógio alienígena chamado Omnitrix. Esse dispositivo incrível dá a Ben a habilidade de se transformar em qualquer um entre dez alienígenas poderosos e espetaculares! Ben, Gwen e Max viajam o país a bordo de um trailer carinhosamente chamado de Lata Velha, apreciando as paisagens, conhecendo-as melhor e derrotando aspirantes a vilões enquanto se divertem muito!



Outra novidade, é a exibição de Os Jovens Titãs em Ação: Aventuras na Ilha , que ocorrerá entre os dias 10 a 14 de abril , às 18h45 . Os Titãs naufragam numa ilha deserta e não sabem como voltar para casa. Mas, seja lá o que aconteça com esses cinco super-heróis, as gargalhadas serão sempre garantidas! Acompanhe os Titãs enquanto eles tentam sobreviver com os recursos da ilha, despistam um caçador de alienígenas e até encontram algumas criaturas pré-históricas! Uma coisa é certa: nessa ilha, nada é o que parece ser.



E finalizando as estreias do mês, temos Barbie em um Mundo de Video Game . A exibição será no dia 21 de abril, às 20h00 . Você já a viu procurando um tesouro escondido. Já a viu como uma ginasta campeã. Ela até já foi uma agente secreta. Mas, agora, irá ao lugar mais emocionante que já visitou. Enquanto se diverte com um jogo no seu tablet, Barbie é de repente transportada ao videogame! Para salvar o mundo lá dentro, ela terá que se transformar de um nível a outro e jogar para vencer uma corrida, salvar uma princesa e ganhar o jogo! O Cartoon Network programou para o dia, às, a estreia de uma nova série do. Durante umas férias aparentemente eternas ao lado do seu avô Max e da sua prima Gwen, Ben Tennyson encontra um relógio alienígena chamado Omnitrix. Esse dispositivo incrível dá a Ben a habilidade de se transformar em qualquer um entre dez alienígenas poderosos e espetaculares! Ben, Gwen e Max viajam o país a bordo de um trailer carinhosamente chamado de Lata Velha, apreciando as paisagens, conhecendo-as melhor e derrotando aspirantes a vilões enquanto se divertem muito!Outra novidade, é a exibição de, que ocorrerá entre os dias, às. Os Titãs naufragam numa ilha deserta e não sabem como voltar para casa. Mas, seja lá o que aconteça com esses cinco super-heróis, as gargalhadas serão sempre garantidas! Acompanhe os Titãs enquanto eles tentam sobreviver com os recursos da ilha, despistam um caçador de alienígenas e até encontram algumas criaturas pré-históricas! Uma coisa é certa: nessa ilha, nada é o que parece ser.E finalizando as estreias do mês, temos. A exibição será no dia. Você já a viu procurando um tesouro escondido. Já a viu como uma ginasta campeã. Ela até já foi uma agente secreta. Mas, agora, irá ao lugar mais emocionante que já visitou. Enquanto se diverte com um jogo no seu tablet, Barbie é de repente transportada ao videogame! Para salvar o mundo lá dentro, ela terá que se transformar de um nível a outro e jogar para vencer uma corrida, salvar uma princesa e ganhar o jogo!





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).