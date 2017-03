Você está: Notícias

Jake Gyllenhaal e Jennifer Lawrence são destaques na HBO e Telecine

Vcfaz.tv - Ontem, 23:20







Os atores Jake Gyllenhaal e Jennifer Lawrence fazem parte dos destaques dos canais HBO e Telecine Premium para este sábado, dia 4 de março.



Jake Gyllenhaal, Naomi Watts e Chris Cooper estrelam o drama " Demolição ", na HBO às 22h. Um homem bem-sucedido, que trabalha em um grande banco de investimentos, entra em processo de colapso emocional depois de perder a sua esposa em um trágico acidente de carro, do qual sobreviveu. Um dia, ele recebe uma ligação da atendente da empresa para qual continuamente envia cartas de reclamação e o contato altera completamente os rumos de sua vida.



Jake Gyllenhaal, Naomi Watts e Chris Cooper estrelam o drama " Demolição ", na HBO às 22h. Um homem bem-sucedido, que trabalha em um grande banco de investimentos, entra em processo de colapso emocional depois de perder a sua esposa em um trágico acidente de carro, do qual sobreviveu. Um dia, ele recebe uma ligação da atendente da empresa para qual continuamente envia cartas de reclamação e o contato altera completamente os rumos de sua vida.

" X-Men: Apocalipse ", em cartaz no Telecine Premium às 22h, traz Apocalipse, o mutante original. Após milhares da anos, ele volta a vida disposto a garantir sua supremacia e acabar com a humanidade. Ele seleciona quatro Cavaleiros nas figuras de Magneto, Psylocke, Anjo e Tempestade. Do outro lado, o professor Charles Xavier conta com uma série de novos alunos, como Jean Grey, Ciclope e Noturno, além de caras conhecidas como Mística, Fera e Mercúrio, para tentar impedir o vilão. Com Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence no elenco.





Qual sua estreia favorita para este sábado, dia 4 de março? Demolição (HBO) 20.00% X-Men: Apocalipse (Telecine Premium) 80.00%





