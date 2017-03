Você está: Notícias

Legendários se despede dos sábados com a participação de Anitta

Legendários se despede dos sábados com a participação de Anitta

A partir da próxima semana, o programa Legendários passará a ser exibido às sextas, no horário das 22h45. E, em sua despedida dos sábados, no dia 4 de março, às 23h, na Record TV , Marcos Mion e sua turma recebem a diva Anitta , que empolga a galera com seus hits, o cantor Gustavo Mioto, o craque do futsal Falcão e muitos outros convidados especiais.



A artista também se diverte na brincadeira Mímica do Mionzinho , na qual o braço direito de Mion faz gestos interpretando a letra de canções da estrela. Com os ouvidos tampados, ela tem o desafio de adivinhar qual é o hit que ele estaria cantando. É risada garantida.



No quadro Canjica Show , um júri de peso vai se divertir com os participantes desta semana. O jogador de futebol de salão se junta ao youtuber Gusta Stokler, ao humorista Felipe Torres e à atriz Graziela Schmitt para avaliar a performance dos tipos mais famosos e inusitados da internet. Os jurados, que dão boas gargalhadas com as apresentações, precisam decidir se os concorrentes ganham prêmio em dinheiro ou se vão direto para o panelão do Blade.



E Mion comanda mais uma edição do Melancíadas , a inusitada prova em que cinco atletas mulheres disputam para ver quem é capaz de quebrar uma melancia apenas com a força das pernas. A sarada que conseguir cumprir o desafio em menos tempo ganha.



