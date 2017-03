Você está: Notícias

Discovery Home & Health e SBT estreiam segunda temporada de Duelo de Mães

A segunda temporada do Duelo de Mães , está de volta no SBT , a partir do próximo sábado, 4 de março, às 19h15, sob o comando de Ticiana Villas Boas. Serão dezesseis episódios e a novidade desta temporada será a presença de William Ribeiro que será o chef jurado.



As mães das celebridades se enfrentam em uma emocionante disputa gastronômica e a cada semana, duas mães competem cara a cara pelo título de melhor cozinheira e um prêmio no valor de 5 mil reais. A série também irá ao ar no Discovery Home & Health , às sextas, às 22h15, a partir de 12 de maio.



No primeiro episódio, Claudia Castanheira , a mãe do cantor MC Gui, duela com Alessandra Vilela , mãe da cantora Ana Vilela, pelo título de melhor cozinheira do Duelo de Mães. Na primeira prova, Claudia faz um filé à parmegiana, preferido por sua família e Alessandra prepara costelinha suína, uma de suas especialidades que sempre compõe o cardápio do almoço em família.



