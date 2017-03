Você está: Notícias

FOX Life ganha nova numeração na NET e Claro HDTV

Vcfaz.tv - Ontem, 14:54







Os fãs do canal de televisão por assinatura FOX Life passarão a sintonizar sua programação em nova numeração nas operadoras NET e Claro HDTV .



A partir de agora o sinal SD do FOX Life pode ser sintonizado no canal 144 . Já o sinal em alta definição é disponibilizado no canal 644 . Os fãs do canal de televisão por assinaturapassarão a sintonizar sua programação em nova numeração nas operadorasA partir de agora o sinal SD do FOX Life pode ser sintonizado no. Já o sinal em alta definição é disponibilizado no





