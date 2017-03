Você está: Notícias

Degustação

Investigação Discovery fica disponível para clientes SKY Pré-Pago

Vcfaz.tv - Ontem, 14:56







Investigação Discovery fica disponível para os clientes SKY Pré-Pago (Divulgação) Investigação Discovery fica disponível para os clientes SKY Pré-Pago (Divulgação)

Entre 3 e 13 de março, a SKY irá abrir o sinal do canal Investigação Discovery para clientes SKY Pré-Pago . Ele fica disponível para quem realizar uma recarga ou estiver com uma recarga ativa no período.



Entre os destaques do canal, no dia 6, as 22h20 está a estreia da nova temporada de “ O Medo Mora Ao Lado ”, série que relata histórias arrepiantes de crimes que aconteceram nos Estados Unidos. E no mesmo dia, as 23h10, estreia “Quebra-Cabeça Criminal ”, que sugere uma nova abordagem para os documentários criminais ao apresentar teorias diferentes sobre crimes complexos. Em cada episódio, suspeitos e testemunhas trocam acusações, suspeitos são entrevistados, mas a verdadeira identidade do assassino só é revelada no final. Entre 3 e 13 de março, airá abrir o sinal do canalpara clientes. Ele fica disponível para quem realizar uma recarga ou estiver com uma recarga ativa no período.Entre os destaques do canal, no dia 6, as 22h20 está a estreia da nova temporada de “”, série que relata histórias arrepiantes de crimes que aconteceram nos Estados Unidos. E no mesmo dia, as 23h10, estreia”, que sugere uma nova abordagem para os documentários criminais ao apresentar teorias diferentes sobre crimes complexos. Em cada episódio, suspeitos e testemunhas trocam acusações, suspeitos são entrevistados, mas a verdadeira identidade do assassino só é revelada no final.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).