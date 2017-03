Você está: Notícias

Infantil

Discovery Kids estreia novos episódios de Parque Patati Patatá

A partir de segunda-feira, 6 de março, o canal Discovery Kids exibe duas semanas de programação especial com as novas aventuras da segunda temporada de Parque Patati Patatá . Todos os dias, de segunda a sexta-feira, um novo episódio vai ao ar às 10h30, com reprise às 19h05. Ao total, a dupla de palhaços mais querida do Brasil estrela dez episódios inéditos com duração de meia hora cada.



No primeiro deles, o pessoal se prepara para celebrar o Dia da Terra e faz presentes para a Mãe Natureza. A turma planta um lindo jardim de flores, prepara recipientes especiais para coleta de materiais recicláveis e cria ferramentas de jardinagem a partir de galões de plástico usados. Patatá é o único dos amigos que está sem ideias.



