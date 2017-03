Você está: Notícias

TV Brasil transmite desfile das escolas de samba campeãs em São Paulo

Na sexta-feira, dia 3 de março, a TV Brasil transmite ao vivo o desfile das escolas campeãs do carnaval de São Paulo . Às 21h30, a emissora acompanha sete escolas que brilharam na avenida: Independente Tricolor e X-9 Paulistana, vice e campeã do Grupo de Acesso, além das cinco primeiras colocadas do Grupo Especial: Rosas de Ouro, Império de Casa Verde, Vai Vai, Dragões da Real, Acadêmicos do Tatuapé, campeã de 2017.



A TV Brasil vai contar com 12 câmeras, dezenas de profissionais e toneladas de equipamentos montados no Sambódromo, na zona norte da cidade. Da concentração e da dispersão do desfile, repórteres dão detalhes da preparação e do final das apresentações de sambistas e carros alegóricos. Um “telão” instalado sobre as arquibancadas do Sambódromo vai permitir ao público acompanhar a movimentação das escolas em toda a avenida.



Nos estúdios, as apresentadoras Priscilla de Paula e Ana Luisa Medici conduzem a transmissão. E especialistas convidados analisam os quesitos que consagraram as sete escolas: bateria, harmonia, evolução, samba enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, alegoria, enredo e fantasia.



