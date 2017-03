Você está: Notícias

Documentário da ESPN vencedor do Oscar 2017 está disponível no WatchESPN

A série O.J Made in America , produzida pela ESPN , confirmou as expectativas e venceu o Oscar de melhor documentário na noite do último domingo. A produção dividida em cinco episódios retrata a polêmica trajetória do ex-jogador de futebol americano O.J Simpson , acusado de matar sua ex-mulher e um amigo em 1994 em um caso de ampla repercussão na imprensa norte-americana. O seriado está disponível na íntegra no WatchESPN , plataforma de vídeos sob demanda, que também conta com transmissão simultânea dos três canais da ESPN no Brasil.



Simpson foi um lendário running back da NFL nas décadas de 60 e 70 que não ficou marcado apenas por seu desempenho dentro de campo: 90 milhões de pessoas o viram correndo com um Ford Bronco, fugindo da polícia nas estradas californianas após ser formalmente acusado de assassinar sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson.



Dirigido por Ezra Edelman , a série de cinco episódios vai além da vida de O.J. e as consequências do caso. Enquadra tudo isso no cenário sócio-político norte-americano, desde a luta pelos direitos civis dos negros por meio de atletas, como Muhammad Ali no fim da década de 1960, até a onda de protestos em Los Angeles em 1992.



Além de ter sido uma estrela da NFL , O.J também ganhou fama por sua atuação no cinema, sendo reconhecido especialmente pela trilogia ‘ Corra Que a Polícia Vem Aí ’. O ex-jogador também teve destaque por ter se tornado um dos primeiros negros nos Estados Unidos a protagonizar campanhas publicitárias para o público de massa, estreladas até então predominantemente por atores brancos.



