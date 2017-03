Você está: Notícias

Mercado

Lucro líquido da Telefônica Brasil cresce 22,6% em 2016

Vcfaz.tv - Ontem, 15:09







Lucro líquido da Telefônica Brasil cresce 22,6% em 2016 (Divulgação) Lucro líquido da Telefônica Brasil cresce 22,6% em 2016 (Divulgação)

A Telefônica Brasil divulgou no final de fevereiro o balanço financeiro e operacional do quarto trimestre de 2016, que traz consolidados os resultados do ano.



No último trimestre, o lucro líquido foi de R$ 1,2 bilhão , montante 9,0% superior ao registrado no mesmo período de 2015. Em todo o ano, a companhia apurou lucro líquido de R$ 4,1 bilhões , cifra que apresentou incremento de 22,6% comparada ao ano anterior. A receita Operacional Líquida de Serviços também apresentou crescimento. No último trimestre, o aumento foi de 1,8% e, no ano, de 1,7%, em relação a 2015.



“ Os resultados do ano de 2016 mostram a sólida execução de nossa estratégia de transformação da companhia, acelerando a criação de valor e consolidando a liderança da Telefônica Brasil no setor de Telecom brasileiro, enquanto seguimos melhorando os indicadores de eficiência e rentabilidade que nos permitiram aumentar significativamente a geração de caixa durante o ano. Dessa maneira pudemos oferecer a nossos acionistas uma remuneração de R$ 4,1 bilhões a serem pagos durante 2017, valor que é 24% superior ao do ano passado ”, afirma o Chief Financial Officer, David Melcon. A Telefônica Brasil divulgou no final de fevereiro o balanço financeiro e operacional do quarto trimestre de 2016, que traz consolidados os resultados do ano.No último trimestre, o lucro líquido foi de, montante 9,0% superior ao registrado no mesmo período de 2015. Em todo o ano, a companhia apurou lucro líquido de, cifra que apresentou incremento decomparada ao ano anterior. A receita Operacional Líquida de Serviços também apresentou crescimento. No último trimestre, o aumento foi de 1,8% e, no ano, de 1,7%, em relação a 2015.”, afirma o Chief Financial Officer, David Melcon.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).