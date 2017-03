Você está: Notícias

Tecnologia

Telesur dá início a transmissão experimental em alta definição

Vcfaz.tv - Ontem, 15:18







Telesur dá início a transmissão experimental em alta definição (Divulgação) Telesur dá início a transmissão experimental em alta definição (Divulgação)

O canal de notícias Telesur começou a transmitir seu sinal em alta definição nesta quinta-feira, dia 2 de março, através do satélite SES6 , posicionado em 40.5ºW.



O sinal pode ser conferido na frequência 4139 , polarização circular a direita ( R ) e symbol rate 4165 . No momento, o sinal ainda está em fase experimental e parte da programação é exibida com upscalling para alta definição.



A Telesur é uma rede de televisão multiestatal com foco em notícias e sede na cidade de Caracas, na Venezuela. Transmite sua programação durante 24 horas em sinal aberto terrestre, via satélite, cabo e streaming. Conta como acionistas os governos de Bolívia, Cuba, Equador, Nicarágua, Uruguai e Venezuela. O canal de notíciascomeçou a transmitir seu sinal em alta definição nesta quinta-feira, dia 2 de março, através do satélite, posicionado em 40.5ºW.O sinal pode ser conferido na frequência, polarização circular a direita () e symbol rate. No momento, o sinal ainda está em fase experimental e parte da programação é exibida com upscalling para alta definição.é uma rede de televisão multiestatal com foco em notícias e sede na cidade de Caracas, na Venezuela. Transmite sua programação durante 24 horas em sinal aberto terrestre, via satélite, cabo e streaming. Conta como acionistas os governos de Bolívia, Cuba, Equador, Nicarágua, Uruguai e Venezuela.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 2 comentário(s).