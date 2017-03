Você está: Notícias

Audiência

Record TV é vice-líder isolada no Mercado Nacional em fevereiro

Vcfaz.tv - Ontem, 15:43







Record TV é vice-líder isolada no Mercado Nacional em fevereiro (Divulgação) Record TV é vice-líder isolada no Mercado Nacional em fevereiro (Divulgação)

Em fevereiro, a Record TV conquistou o segundo lugar isolado na média 24h no Painel Nacional de Televisão , segundo pesquisa do Kantar Ibope Media . A emissora superou a concorrente terceira colocada por um placar de 5,6 pontos de média, 8% a mais que a terceira colocada, que caiu para 5,2 pontos. Com o arredondamento, a Record TV garante vantagem de 1 ponto em relação à concorrente: 6 pontos de média contra 5 pontos.



Em relação a fevereiro de 2016, quando a Record TV registrou 4,9 pontos na média 24h, vale ressaltar que o crescimento foi de 15%. A emissora apresentou crescimento em todas os períodos do dia em comparação com o mesmo período do ano passado. E também foi vice-líder isolada em todas as faixas.



Veja as comparações que apontam que a Record TV está em segundo lugar isolado em todo o país nas faixas horárias:



Na média dia, faixa das 7h à meia-noite , a Record TV foi vice-líder isolada com vantagem ainda maior. A emissora registrou share de 16% e 7,3 pontos de média, 18% a mais que a audiência da terceira colocada, que marcou média de 6,2 pontos. Ainda sobre a média dia, na comparação com o mês de fevereiro do ano passado, a audiência da Record TV apresenta expressivo crescimento, da ordem de 15% na média de audiência e de 12% de share, considerando que o resultado em 2016 foi de 6,3 pontos de média e 14,3 %share.



No horário nobre, das 18h à meia-noite , emissora alcançou 9,3 pontos de média. Já a média da terceira colocada foi de 7,7 pontos. De novo, o crescimento em relação a fevereiro do ano passado é relevante: 1,6 pontos, ou seja, 20%.



Na média manhã, das 7h às 11h59 , a Record TV consolidou o segundo lugar isolado com média de 4,6 pontos contra 4,4 pontos da terceira colocada. Na comparação com o mesmo período de 2016, há um aumento de 10% (a média do ano passado foi 4,2 pontos).



Na faixa da tarde, do meio-dia às 17h59 , consolidou o segundo lugar isolado com média de 7,6 pontos contra 6,2 pontos da terceira colocada. Em fevereiro do ano passado, o resultado chegou a 6,7 pontos de média. Ou seja, houve um salto de 13%. Em fevereiro, aconquistou o segundo lugar isolado na média 24h no, segundo pesquisa do. A emissora superou a concorrente terceira colocada por um placar de 5,6 pontos de média, 8% a mais que a terceira colocada, que caiu para 5,2 pontos. Com o arredondamento, a Record TV garante vantagem de 1 ponto em relação à concorrente: 6 pontos de média contra 5 pontos.Em relação a fevereiro de 2016, quando a Record TV registrou 4,9 pontos na média 24h, vale ressaltar que o crescimento foi de 15%. A emissora apresentou crescimento em todas os períodos do dia em comparação com o mesmo período do ano passado. E também foi vice-líder isolada em todas as faixas.Veja as comparações que apontam que a Record TV está em segundo lugar isolado em todo o país nas faixas horárias:Na média dia, faixa das, a Record TV foi vice-líder isolada com vantagem ainda maior. A emissora registrou share de 16% e 7,3 pontos de média, 18% a mais que a audiência da terceira colocada, que marcou média de 6,2 pontos. Ainda sobre a média dia, na comparação com o mês de fevereiro do ano passado, a audiência da Record TV apresenta expressivo crescimento, da ordem de 15% na média de audiência e de 12% de share, considerando que o resultado em 2016 foi de 6,3 pontos de média e 14,3 %share.No horário nobre, das, emissora alcançou 9,3 pontos de média. Já a média da terceira colocada foi de 7,7 pontos. De novo, o crescimento em relação a fevereiro do ano passado é relevante: 1,6 pontos, ou seja, 20%.Na média manhã, das, a Record TV consolidou o segundo lugar isolado com média de 4,6 pontos contra 4,4 pontos da terceira colocada. Na comparação com o mesmo período de 2016, há um aumento de 10% (a média do ano passado foi 4,2 pontos).Na faixa da tarde, do, consolidou o segundo lugar isolado com média de 7,6 pontos contra 6,2 pontos da terceira colocada. Em fevereiro do ano passado, o resultado chegou a 6,7 pontos de média. Ou seja, houve um salto de 13%.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).