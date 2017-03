Você está: Notícias

TV por assinatura segue em queda segundo dados de janeiro

TV por assinatura segue em queda mostram dados de janeiro (Divulgação) TV por assinatura segue em queda mostram dados de janeiro (Divulgação)

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel - divulgou nesta semana os dados sobre o mercado de televisão por assinatura no país referente ao mês de janeiro de 2017. O número de assinatura oficiais voltou a cair e no geral teve uma redução de mais de 100 mil assinaturas, na média, se comparado a dezembro.



Apenas os grupos Cabo e Oi tiveram crescimento no mês. A primeira fechou o mês com um aumento de 125 assinantes, totalizando 51.586 clientes. Já a Oi TV registrou um aumento de 13.828 assinantes, totalizando 1.318.125 clientes.



O grupo Telecom Americas , formado pelas operadoras NET e Claro, somou a maior perda no período. A empresa perdeu 44.019 assinantes em relação à dezembro/2016 e fechou o mês com 9.752.955 clientes. A redução foi de 122.285. A Claro HDTV foi responsável sozinha por uma queda de 38.071 assinatura e fechou o mês com 2.519.315 clientes.



O grupo SKY foi o segundo com a maior queda no período. Em média, a operadora perdeu 27.583 assinantes, fechando o mês com um total de 5.221.719. O grupo Telefonica (Vivo) vem logo em seguida com uma queda de 22.258 assinaturas. A Vivo fechou o período com 1.691.460 clientes.



Tecnologia



Em relação a tecnologia, as empresas via satélite (DTH) foram as que somaram a maior queda no mês. No total, as empresas acumularam 74.432 cancelamentos em janeiro, se comparados os números de janeiro/17 e dezembro/16.



O cabo veio logo em seguida com uma redução de 31.410 clientes. O MMDS perdeu 65 assinaturas no período.



