Nick Junior estreia nova animação "O Dia Que Henry Encontrou"

robertoscalon - Hoje, 15:26







O Nick Jr. estreia neste sábado (04), a premiada série infantil "O Dia Que Henry Encontrou" . A série de 26 episódios de 5 minutos, voltada a crianças em idade pré-escolar, mostra as aventuras e descobertas de Henry, um menininho que, a cada dia, conhece algo novo. Se um dia Henry encontra uma baleia, no outro ele encontra a Lua, depois um carro, o fundo do mar... A pergunta que não sai da cabeça das crianças é: o que será que Henry vai encontrar hoje?



"O Dia Que Henry Encontrou" venceu o Pulcinella Award, respeitada premiação do mundo da animação, em 2015, como Best European Work at Cartoons on the Bay. A segunda temporada já está confirmada e atualmente segue em fase de produção.



