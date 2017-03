Você está: Notícias

Quebra-Cabeça Criminal

Nova série do Investigação Discovery reconstitui crimes intrigantes nos EUA

O canal Investigação Discovery estreia a série "Quebra-Cabeça Criminal" , que a partir de depoimentos e dramatizações, reconstitui crimes que desafiaram as autoridades com enredos intrincados – seja pela ausência de pontos de partida para os oficiais, ou pela existência de diversas linhas de investigação possíveis.



Em seis episódios de uma hora, a atração revive as circunstâncias que antecedem os crimes – por trás da aparência de normalidade, fatos tempestuosos se aproximam. Oficiais envolvidos nas investigações, entre eles promotores e detetives, relatam os principais desafios e os momentos cruciais que antecedem o esclarecimento dos casos. Imagens de arquivo, incluindo fotografias de família e vídeos de interrogatórios, completam os materiais compilados pela série.



O primeiro episódio conta a história de Michelle Warner, uma jovem mãe de 31 anos que vive com seu ex-namorado, Mike, e com o filho de ambos, Cayden, de apenas três anos. Michelle tem outra filha, Hayley, 10 anos, que mora com seu ex-marido. Em setembro de 2012, Michelle desaparece sem deixar nenhum rastro. Seu ex-marido e o ex-namorado, pais de seus filhos, alegam não saberem aonde ela poderia ter ido; sua mãe e amigos espalham cartazes pelas ruas. Sem qualquer pista, testemunhas, evidências ou suspeitos, os policiais enxergam no passado conturbado de Michelle, marcado pela dependência de drogas, as possíveis causas do desaparecimento.



