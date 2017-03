Você está: Notícias

"Alvinnn!!! E os Esquilos" ganha novos episódios no Gloob

robertoscalon - Hoje, 16:32







Novos episódios de "ALVINNN!!! e Os Esquilos" estreiam no Gloob (Divulgação/Gloob) Novos episódios de "ALVINNN!!! e Os Esquilos" estreiam no Gloob (Divulgação/Gloob)



O canal Gloob estreia os novos episódios da animação "Alvinnn!!! E os Esquilos" . A animação traz as aventuras David Seville, um pai solteiro tentando cuidar de seis esquilos cantores de fama internacional. Apresentando as estrelas Alvin, Simon e Theodore e as Esquiletes, Brittany, Janete e Eleonor, a animação traz os ensaios e atribulações de David. Como a maioria dos pais, a sua paciência vai ser levada ao limite.



