Acumuladores Compulsivos

A&E apresenta novos episódios de série sobre drama de pessoas que sofrem de colecionismo

A&E estreia a nova temporada de "Acumuladores Compulsivos" (Divulgação/A&E) A&E estreia a nova temporada de "Acumuladores Compulsivos" (Divulgação/A&E)



"Acumuladores Compulsivos" está de volta com novos episódios, a partir desta segunda (06). Os personagens da série exclusiva do A&E parecem pessoas comuns, mas escondem transtornos que muitas vezes os levam a perder família, amigos, dignidade e também a liberdade. Eles fazem de suas casas ambientes insalubres, pois acumulam objetos que não têm nenhuma utilidade, transformando seus lares em verdadeiros lixões. Muitos estão prestes a serem despejados ou sofrerem intervenção de entidades de saúde pública, em virtude de denúncia de vizinhos incomodados com tamanha sujeira e desordem.



Ao contrário de colecionadores, são pessoas que sofrem do transtorno mental conhecido como colecionismo. Elas têm uma condição patológica séria, e participam do programa com tratamento específico para cada caso, sempre com a orientação qualificada de terapeutas, na tentativa de recuperá-los desse transtorno.



No primeiro episódio inédito da nova temporada, Debra e Patty não estão unidas apenas pela mania de acumular coisas, mas ambas estão arriscando suas relações familiares. A família de Debra ameaça deixá-la se não parar de comprar roupas. E o filho de Patty está prestes a perder sua parceira, que não aguenta mais viver com uma acumuladora.



