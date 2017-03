Você está: Notícias

De Eryk Rocha

Canal Brasil exibe documentário sobre o movimento "cinema novo"

"Cinema Novo" estreia no Canal Brasil (Divulgação) "Cinema Novo" estreia no Canal Brasil (Divulgação)



Filho de Glauber Rocha e Paula Gaitán, dois grandes expoentes do movimento que revolucionou o cinema brasileiro a partir da década de 1960, o diretor Eryk Rocha apontou novamente suas lentes para produzir um filme-ensaio "Cinema Novo", que será exibido nesta segunda (06), no Canal Brasil .



O documentário investiga de forma poética os pormenores da corrente que transformou a sétima arte nacional em uma nova aventura de criação, amizade e inconformismo com a realidade do país à época. Coproduzida pelo Canal Brasil , a produção foi recentemente premiada com uma das principais láureas do mundo cinematográfico, o Olho de Ouro na edição de 2016 do Festival de Cannes.



As entrevistas resgatadas por Eryk Rocha são preciosidades do cinema brasileiro, além de depoimentos de Luiz Carlos Barreto, Ruy Guerra, Paulo César Saraceni, David Neves, Nelson Pereira dos Santos, Orlando Senna, Arnaldo Jabor e Walter Lima Jr., entre tantos outros, em observações de suas perspectivas sobre esse momento singular e seu legado para as gerações futuras.



