Rusty Rivets

Nova animação dos criadores de "Patrulha Canina" estreia no Nick Jr.

robertoscalon - Hoje, 17:03







"Rusty Rivets" estreia no Nick Jr. (Divulgação/Nick) "Rusty Rivets" estreia no Nick Jr. (Divulgação/Nick)



Nesta segunda-feira (06), o canal Nick Jr . estreia a série "Rusty Rivets" , animação focada na aprendizagem e educação de crianças em idade pré-escolar, que destaca e apresenta uma série de conceitos relacionados à ciência e tecnologia. Dos mesmos criadores de ‘Patrulha Canina ’, sucesso mundial da Nickelodeon , a primeira temporada de ‘Rusty Rivets’ contará com dez episódios de meia hora.



A série conta a história de Rusty, um menino de 10 anos que vive na cidade de Sparkton Hills e, junto de seu amigo Ruby – um tiranossauro robótico – e um grupo de robozinhos conhecidos como Bits, utiliza suas habilidades em engenharia para encontrar peças e objetos eletrônicos, inventar e reconstruir máquinas. A série encoraja as crianças a usar a imaginação para desenvolver e criar novos dispositivos e invenções.



