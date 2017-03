Você está: Notícias

Novas temporadas

Quatro atrações do GNT ganham novos episódios na próxima terça

robertoscalon - Ontem, 17:27







Maurício Arruda apresenta o "Decora" (Divulgação/GNT) Maurício Arruda apresenta o "Decora" (Divulgação/GNT)



Na terça (07), o canal GNT estreia novas temporadas dos programas "Admirável Móvel Novo", "Santa Ajuda", "Decora" e "Histórias de Adoção" .



As novidades começam às 20h30, a segunda temporada de "Admirável Móvel Novo" , a designer de interiores Karina Vargas, do Estúdio Gloria, junto com sua família, se dedica à restauração de móveis e objetos antigos, resgatando muitas histórias.



Em seguida, às 21h, a consultora em organização, Micaela Góes, está de volta revolucionando a vida dos bagunceiros com o "Santa Ajuda" . Nesta nova temporada, além de contar com o auxílio da Vovó Risoleta, que segue dando dicas Do It Yourself, Micaela ganhará reforços não só com o apoio da Alê Monteiro, que entende tudo de instalações e reparos, como também de um time de especialistas de diversas áreas, que a cada episódio dará dicas infalíveis para eliminar a desordem de vez. Agora, com a ajuda de óculos de realidade virtual, os personagens serão capazes de comparar o antes e o depois dos ambientes reformados.



Às 22h, o arquiteto Maurício Arruda ao lado de Carol Armellini e Paulo Biacchi têm o desafio de reformar cômodos que causam problemas na vida de seus moradores, no "Decora" . "Histórias de Adoção " também retorna à grade do GNT , às 23h, com relatos de encontros inesperados na vida de pais e filhos. Na terça (07), o canalestreia novas temporadas dos programasAs novidades começam às 20h30, a segunda temporada de, a designer de interiores Karina Vargas, do Estúdio Gloria, junto com sua família, se dedica à restauração de móveis e objetos antigos, resgatando muitas histórias.Em seguida, às 21h, a consultora em organização, Micaela Góes, está de volta revolucionando a vida dos bagunceiros com o. Nesta nova temporada, além de contar com o auxílio da Vovó Risoleta, que segue dando dicas Do It Yourself, Micaela ganhará reforços não só com o apoio da Alê Monteiro, que entende tudo de instalações e reparos, como também de um time de especialistas de diversas áreas, que a cada episódio dará dicas infalíveis para eliminar a desordem de vez. Agora, com a ajuda de óculos de realidade virtual, os personagens serão capazes de comparar o antes e o depois dos ambientes reformados.Às 22h, o arquiteto Maurício Arruda ao lado de Carol Armellini e Paulo Biacchi têm o desafio de reformar cômodos que causam problemas na vida de seus moradores, no" também retorna à grade do, às 23h, com relatos de encontros inesperados na vida de pais e filhos.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).