Segunda temporada da série colombiana "Emergências Médicas" estreia no FOX Life

Elenco de "Emergências Médicas" (Divulgação/RCN) Elenco de "Emergências Médicas" (Divulgação/RCN)



Na próxima quarta (08), o FOX Life estreia a segunda temporada da série "Emergências Médicas" . A série mostra o dia a dia do hospital ‘La Esperanza’ onde se vivem casos de sucessos dramáticos e tragédias. Os médicas e enfermeiras na sala de emergências precisam tomar decisões que colocam em risco a vida de seus pacientes. E tudo acontece muito rápido, não tem tempo para reflexão, apenas para ação.



A segunda temporada chega cheia de histórias que combinam realidade com ficção, mas que estão cada vez mais parecidas com as experiências de hospitais reais. Além disso, novos personagens são integrados na história, que mostram que na corrida para salvar uma vida, a morte pode ser apenas um segundo.



Os casos que a equipe atende têm um impacto sobre suas vidas pessoais e influenciam suas relações amorosas e familiares. Constantemente eles enfrentam seus próprios medos, sentimentos, sonhos e ambições profissionais. E sempre é o sentimento de coleguismo e amizade que os une, o que lhes permite suportar mais um dia na sala de emergência do hospital La Esperanza.



