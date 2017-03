Você está: Notícias

Abril: FOX Action estreia "Taboo", série estrelada por Tom Hardy

Tom Hardy é protagonista de "Taboo" (Divulgação/BBC)



Em abril, o canal FOX Action estreia a minissérie “Taboo” , um thriller de época que conjuga história, drama e intriga, criado e protagonizado por Tom Hardy e com a produção executiva de Ridley Scott. Composta por oito episódios, a produção ainda tem no elenco nomes como Jonathan Pryce, Oona Chaplin, Michael Kelly e David Hayman.



A série narra a história de James Keziah Delaney, (Hardy) que em 1814 depois de passar uma década nos confins da Terra, retorna a Londres para reivindicar a herança do que resta do império naval de seu pai. Dado como morto há muito tempo, James deverá reconstruir sua vida e enfrentar a poderosa East India Company. Encurralado pela conspiração e a traição, um obscuro mistério familiar será revelado.



