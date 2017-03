Você está: Notícias

Abril: Megapix tem filme da série Divergente e comédia com Leandro Hassum

Em primeira mão , o VCFAZ.TV traz as novidades do Megapix . Conheça os destaques da "Sessão Megapix" para o mês de abril na sessão exibida sempre às sextas-feiras, às 22h30. Dentre os destaques estão filmes inéditos nos pacotes básicos estão "A Série Divergente: Insurgente" e a comédia brasileira "Até Que A Sorte Nos Separe 3: A Falência Final" , além das aventuras "Alice no País das Maravilhas" e "Eu Sou o Numero 4" .



No filme da franquia, "A Saga Divergente: Insurgente" ( 07 de abril , às 22h30), Tris (Shailene Woodley) e Quatro (Theo James) agora são fugitivos e procurados por Jeanine Matthews (Kate Winslet), líder da Erudição. Em busca de respostas e assombrados por prévias escolhas, o casal enfrentará inimagináveis desafios enquanto tentam descobrir a verdade sobre o mundo em que vivem.



Leandro Hassum, Camila Morgado e Kiko Mascarenhas estão de volta na comédia "Até Que A Sorte Nos Separe 3: A Falência Final" ( 14 de abril , às 22h30). Tino está falido novamente. Ao ser atropelado pelo filho de um bilionário, ele ganha uma nova chance de aumentar seu padrão de vida, pois consegue um emprego dos sonhos com o pai do garoto. Mas uma trapalhada de Tino faz com que as finanças do país entrem em colapso. Agora ele precisa resolver.



Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter estrelam "Alice no País das Maravilhas" ( 21 de abril , às 22h30). Alice é uma jovem que passa a seguir um coelho branco apressado, que sempre olha o relógio. Ela entra em um buraco que a leva ao País das Maravilhas, um local que esteve há dez anos, apesar de não se lembrar de nada. Lá ela encontra o Chapeleiro Maluco e tem que lidar com a ira da poderosa Rainha de Copas.



Em "Eu sou o Número Quatro" ( 28 de abril , às 22h30), o planeta Lorien foi devastado por mogadorianos e os últimos nove adolescentes com poderes especiais são escondidos na Terra. Porém, caçadores de recompensa perseguem esses jovens, que só podem ser mortos em ordem. Os três primeiros foram mortos, e, o nosso herói John Smith, é o número quatro.



