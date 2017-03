Você está: FabioTV

FabioTV

SBT surpreende com aposta em Marcão do Povo

@tvfabio





4 Mar 2017 - 12:38





SBT surpreende com aposta em Marcão do Povo (Divulgação) SBT surpreende com aposta em Marcão do Povo (Divulgação)

Olá, internautas



O SBT voltou a surpreender os telespectadores. Na última semana, Marcão do Povo estreou na tela da emissora de Silvio Santos. Agora, o apresentador comanda o “Primeiro Impacto – parte 2” entre 7h30 às 8h30. Dudu Camargo passa o bastão do telejornal.



Marcão ganhou o noticiário nacional após a polêmica com Ludmilla. A cantora, que enfrenta arranhões consecutivos em sua imagem, aproveitou o momento para denunciar racismo. Ele comentou que a artista era macaca. O apresentador enfatizou que é uma expressão regional. Demitido da Record, renasceu no SBT. Muitos acreditavam na derrocada do comunicador. De certa forma, foi promovido.



Marcão, claramente, é discípulo de Datena. Em alguns momentos, a entonação da voz nas broncas é muito semelhante. Até fala “Coloca na Tela” para exibir as matérias. E já soltou “Para, para, para..”, inspirado em João Kleber, para a produção congelar a imagem.



Por outro lado, tem um estilo muito peculiar. É despojado no vídeo. Movimenta-se no estúdio. Já falou que “Lion”, o câmera ou assistente, tem “cara de chifrudo”. E o sonoplasta, de cavalo. Há um descontrole verbal. Até aposta na famigerada e totalmente desnecessária “Dança do Galo”. O cacarejo do galo lembra Geraldo Luis que tinha um galo no estúdio do “Balanço Geral – SP”.



No bate-papo com Dudu, Marcão falou que a mulherada acha o colega bonito. E questionou se ele é muito assediado. Pode isso, produção?



O discurso contra a insegurança pública é recorrente. Lembra os discursos do Ratinho na fase áurea. “A Polícia prende e a Justiça solta”, reclama. “As leis são fracas”, retumbou em outro momento.



Marcão apresenta as notícias de todo o Brasil. Basicamente, da criminalidade que assola o País. Não fica apenas em São Paulo. E isso é bom. Tira o caráter essencialmente paulista da emissora. O telejornal exibe diversos momentos gravados pelas câmeras de segurança.



Nas diversas afiliadas espalhadas por todo o Brasil, há diversos “Marcões”, principalmente no horário de almoço. Só que Marcão conquistou repercussão na mídia. E isso, parece, que é elemento importante para a atual fase do SBT. Criar burburinho do jeito que for.



Fabio Maksymczuk Olá, internautasO SBT voltou a surpreender os telespectadores. Na última semana, Marcão do Povo estreou na tela da emissora de Silvio Santos. Agora, o apresentador comanda o “Primeiro Impacto – parte 2” entre 7h30 às 8h30. Dudu Camargo passa o bastão do telejornal.Marcão ganhou o noticiário nacional após a polêmica com Ludmilla. A cantora, que enfrenta arranhões consecutivos em sua imagem, aproveitou o momento para denunciar racismo. Ele comentou que a artista era macaca. O apresentador enfatizou que é uma expressão regional. Demitido da Record, renasceu no SBT. Muitos acreditavam na derrocada do comunicador. De certa forma, foi promovido.Marcão, claramente, é discípulo de Datena. Em alguns momentos, a entonação da voz nas broncas é muito semelhante. Até fala “Coloca na Tela” para exibir as matérias. E já soltou “Para, para, para..”, inspirado em João Kleber, para a produção congelar a imagem.Por outro lado, tem um estilo muito peculiar. É despojado no vídeo. Movimenta-se no estúdio. Já falou que “Lion”, o câmera ou assistente, tem “cara de chifrudo”. E o sonoplasta, de cavalo. Há um descontrole verbal. Até aposta na famigerada e totalmente desnecessária “Dança do Galo”. O cacarejo do galo lembra Geraldo Luis que tinha um galo no estúdio do “Balanço Geral – SP”.No bate-papo com Dudu, Marcão falou que a mulherada acha o colega bonito. E questionou se ele é muito assediado. Pode isso, produção?O discurso contra a insegurança pública é recorrente. Lembra os discursos do Ratinho na fase áurea. “A Polícia prende e a Justiça solta”, reclama. “As leis são fracas”, retumbou em outro momento.Marcão apresenta as notícias de todo o Brasil. Basicamente, da criminalidade que assola o País. Não fica apenas em São Paulo. E isso é bom. Tira o caráter essencialmente paulista da emissora. O telejornal exibe diversos momentos gravados pelas câmeras de segurança.Nas diversas afiliadas espalhadas por todo o Brasil, há diversos “Marcões”, principalmente no horário de almoço. Só que Marcão conquistou repercussão na mídia. E isso, parece, que é elemento importante para a atual fase do SBT. Criar burburinho do jeito que for.Fabio Maksymczuk





Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa. Acesse também http://tvfabio.zip.net/





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).