Dudu Camargo aposta em estilo oposto de Marcão do Povo

4 Mar 2017 - 12:40





Dudu Camargo aposta em estilo oposto de Marcão do Povo (Divulgação) Dudu Camargo aposta em estilo oposto de Marcão do Povo (Divulgação)

Olá, internautas



O Departamento de Jornalismo do SBT sofreu uma reviravolta de uns tempos para cá. O “menino” Dudu Camargo foi alçado ao posto de apresentador de uma hora para outra. Por outro lado, as jornalistas Joyce Ribeiro e Patricia Rocha se desligaram da emissora. Segundo informações de Flavio Ricco, o próximo a se despedir do canal é Hermano Henning. Neste sábado (25/02), o apresentador comanda o “SBT Brasil” ao lado de Analice Nicolau.



A direção dá sinais de querer “popularizar“ e provocar burburinho com tais mudanças. Já escrevemos sobre Marcão do Povo. Agora, chega a vez de Dudu Camargo.



O “jovenzinho” comanda o “Primeiro Impacto” das 6 horas às 7h30. Silvio Santos tenta criar o seu “menino de ouro”. Porém, Bacci foi construído ao longo dos anos. Começou lá na TV Manchete em um programa infantil. Tinha seu programa de rádio. Tempos depois, foi repórter de Marcelo Rezende no “Cidade Alerta”. Construiu uma carreira.



O que não ocorre com Dudu. Antes da balbúrdia criada ao apresentar o telejornal, jamais tinha ouvido falar no rapaz. Na realidade, o posto de apresentador deveria ser o ápice da carreira de qualquer jornalista. A experiência deveria ser um peso importante para ocupar tal função.



Dudu aproveitou a oportunidade. Não é responsável pelas escolhas da direção. Em um estilo completamente oposto ao Marcão do Povo, Camargo fica estático no estúdio. Movimenta pouco por lá. Lê com sobriedade e aposta em tom solene nas chamadas das reportagens. Não esbraveja e nem chama colega de chifrudo.



Ele não segue o estilo de Rezende ou Datena. Tem uma personalidade própria. Fora do estúdio, grava o quadro “Chutando o balde”. Os cidadãos esbravejam nas ruas contra algo que incomoda. Para “descontrair”, também aposta em danças famigeradas. Isso combina em nada com o estilo adotado.



No “Primeiro Impacto 1”, há até a trilha musical do Gugu (Domingo Legal) com a chamada do Comandante Hamilton em notícias trágicas.



O mais indicado seria trabalhar Dudu Camargo. Adquirir credibilidade. É uma decisão arriscada que pode até queimá-lo.



Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa. Acesse também http://tvfabio.zip.net/





