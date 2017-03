Você está: Novelas

RecordTV

[Últimos capítulos] Confira a semana de A terra prometida (6 a 11/3)

Segunda-feira



Na masmorra do palácio, Aruna diz perdoar Tobias. Adonizedeque começa a preparar um ritual para sacrificar Tobias. Os soldados buscam o Monstro Hebreu na prisão. Josué permite que Mireu, Ula e Lina permaneçam em Gilgal. Adonizedeque obriga Aruna a matar Tobias. Josué diz confiar em Deus. Aruna se recusa a matar Tobias e tenta golpear o rei, que consegue se esquivar. Furioso, Adonizedeque pega o punhal e mata Tobias. Ioná fica feliz ao saber que sua amiga está viva. Josué vai até a tenda de Quemuel e avisa que Aruna está viva. Samara se surpreende com a notícia. Adonizedeque ordena que prendam Aruna na masmorra. Darda e Jesana amparam Yana. O rei de Jerusalém avisa que é preciso dominar Gibeão para terem êxito contra os hebreus. Setur elogia a beleza de Lina. Mara é maltratada pelos mercadores de escravos. Eles dão comida estragada para a vilã comer. Com Aruna amarrada à frente, Adonizedeque conduz o exército de Jerusalém. Josué descobre que Gibeão foi atacada e avisa que a guerra começou. O líder de Israel pede proteção a Deus. Zareg se oferece para lutar ao lado dos hebreus. Calebe e Iru se preparam para a guerra. Mireu também avisa que lutará ao lado do povo de Israel. Salmon se lembra dos momentos ao lado de Raabe e se declara para ela. Iru se despede de Jéssica. Otniel tenta ajudar Mara, mas ela reclama do tratamento dos comerciantes de escravos. Haniel se declara para Tirda. Livana ajuda Rune a se vestir para a guerra. Eleazar fala sobre a Arca da Aliança com Mireu. Josué termina de analisar a estratégia de guerra. Os soldados da Coalisão Invencível de Adonizedeque se preparam para o confronto contra os hebreus. Chaia pede para Zaqueu ter cuidado. Ioná diz ter orgulho de Elói. Quemuel estranha o sumiço de Tobias. Mara é assassinada pelo mercador de escravos. Quemuel diz não ter tempo para procurar Tobias. O Exército de Israel vai deixando Gilgal. Confiantes na vitória, Adonizedeque e os outros reis seguem levando Aruna refém. O exército da coalisão avança nas campinas de Canaã. Deus fala com Josué e o encoraja. O líder dos hebreus avista, ao longe, a aproximação dos soldados inimigos.



Terça-feira



Os dois exércitos se chocam e começam a lutar. Raabe fala sobre Deus para Ula e Lina. A cavalo, Rune acerta um soldado inimigo e salva a vida de Zaqueu. Os guerreiros hebreus lutam bravamente. Calebe avisa que o exército de Israel está em menor número. Josué diz que Deus está ao lado deles. Os hebreus vão levando vantagem na batalha. No céu, um milagre acontece. Nuvens se movimentam e começam a cair grandes pedras em chama sobre as tropas cananeias. Eleazar, Finéias e os outros hebreus se emocionam. Adonizedeque avisa que a hora de Aruna está chegando. Ela se mostra confiante em Deus. Alguns cananeus tentam fugir. Milagrosamente, o sol para no céu enquanto os hebreus perseguem os inimigos. Os reis da Coalisão Invencível percebem que o tempo parou. Adonizedeque explode de raiva. Mireu e Salmon observam o milagre. Calebe e Josué lutam confiantes. Adonizedeque olha para Aruna e diz que não desistirá por nada. Ele e os outros reis se aproximam de Josué trazendo Aruna amarrada. O soberano de Jerusalém coloca a espada no pescoço dela.



Quarta-feira



Adonizedeque é atingido por uma flechada de raspão. Todos olham para trás e avistam o Soldado Mascarado. Josué fica confuso. Aruna aproveita o momento e foge. Adonizedeque arremessa a espada para acertá-la. Josué consegue defende-la. Eles se abraçam aliviados. Adonizedeque e os outros reis começam a fugir. Josué e os outros hebreus vibram com a vitória. Yana encontra Aruna e revela ser sua verdadeira mãe. Salmon diz saber onde os reis se esconderam. Yana avisa que não pode permanecer mais no acampamento. Samara se assusta ao saber que Aruna está viva. Escondidos em uma caverna, os reis discutem entre eles. Aruna avisa que Tobias está morto. Samara começa a acusa-la de ter matado o irmão. Quemuel tenta controlar a filha. A vilã deixa o local ofendendo Aruna. Finéias sorri e conversa com Deborah, uma moça levita. Mibar permite que Isaque se case com Adélia. Aproveitando a ocasião, Pedael pede Neziá em casamento e ela aceita. Lina e Setur conversam carinhosamente. Jesana entrega uma flor para Darda. Samara observa os casais e explode de ódio. A vilã é surpreendida pelo ataque de um soldado de Jerusalém buscando vingança.



Quinta-feira



Samara então avisa que pode entregar o líder Josué e sua esposa Aruna. Ela leva o oficial para sua tenda. Josué e os outros guerreiros chegam à caverna onde Adonizedeque está escondido com os outros reis. Os monarcas imploram pela vida, mas são executados. Samara engana Aruna e diz querer pedir desculpas. Ruth e Boã cuidam de Sama. Aruna cai na armadilha de Samara e é surpreendida pelo ataque do soldado de Jerusalém. Quemuel chega, luta com o inimigo e é ferido, mas acaba matando o oficial. Samara se desespera ao ver o pai ferido. Quemuel revela a verdade para Aruna. Ele diz ser seu verdadeiro pai, dá o último suspiro e morre. Léia grita chocada. Raabe fica aliviada ao reencontrar Salmon. Samara se desespera ao ver que Quemuel está morto e começa a vagar dando sinais de loucura. Dez anos se passam e os hebreus seguem vencendo diversas batalhas contra os povos inimigos. Mais velhos, Josué e Aruna conversam e comentam sobre o fato de não terem tido filhos. Iru e Jéssica brincam com o filho Matheus, de oito anos. Acsa permanece triste e com esperança de rever Otniel. Barbudo, forte e queimado de sol, Otniel trabalha pesado em uma grande plantação sob o comando de mercadores de escravos.



Sexta-feira



