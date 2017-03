Confira a semana de Querida inimiga (6 a 11/3)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Lorena e Alonso passam o dia juntos na basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, onde estão profundamente felizes. Depois, Alonso leva Lorena para passear entre uns canais fluviais onde escutam mariachis. No apartamento de Alonso, ele dá um bracelete a Lorena como presente de compromisso e a diz que cada pedra tem um significado. Lorena lhe diz que gosta dele, mas precisa de um tempo, pois ainda tem muitas dúvidas. Hortência perde a empresa e é despojada de seu patrimônio. Augusta diz que ficará com Hortência, aconteça o que acontecer. Arthur vai ver Madalena e lhe dá um envelope com dinheiro por haver ajudado Jaqueline. Ernesto sai do ar com seu programa de cozinha e pela maneira com que comanda a atração, seu programa é um grande sucesso e a emissora recebe muitas ligações. Ernesto dedica o prato do dia a Lorena, o que gera muita alegria em Diana e Zulema. Diana diz que se nota que Ernesto ama Lorena. Paula conhece Ernesto já que Betina vai passar o dia em seu apartamento com Ivan. Paula pede a Ernesto que vigie seu sobrinho e Betina. Jaime diz a Hortência que vai se casar com Maria e ela sugere que façam a festa em sua casa. Também sugere que ele insista com Zulema para que o perdoe. Depois, Jaime vai ver Zulema e ela o perdoa graças à intervenção de Lorena. Omar continua vendo Greta e, quando ele chega a casa, bem tarde, Zulema o abraça e sente perfume de mulher. Alonso sugere a Lorena que Zulema poderia ser uma boa candidata para a cirurgia de redução estomacal. Alonso ensina Lorena a dirigir e ela se lembra do quão difícil era aprender com Ernesto. Ernesto vai atrás de Lorena e ela está no carro com Alonso. Ele a abraça. Ernesto os vê e acredita ter perdido Lorena para sempre.



Terça-feira



Finalmente, Diana consegue o divórcio de Bruno. O conselho que Jaqueline deu a Sara, de devolver o dinheiro que roubou da companhia de Hortência, deixa a vilã furiosa. Sara planeja sair do país com esses milhões, mas antes deseja vingar-se de Lorena e sua família. Quando prepara a roupa para lavar, Zulema encontra uma camisa de Omar manchada com maquiagem e cheirando a perfume de mulher. Zulema conta o ocorrido a Maria, que promete investigar quem é essa mulher com quem Omar está saindo. Mais tarde, Greta diz a Omar que ele é um santo, por aturar sua mulher. Hortência quer dar um cargo para Lorena em sua empresa, mas ela se recusa a aceita-la. Hortência insiste dizendo que sua empresa precisa de alguém como Lorena, pois está na ruína. Sob influência de Arthur, Sara é convencida a encerrar sua conta nas ilhas Cayman e depositar o dinheiro na conta dele. Dessa forma, ele retiraria o dinheiro e eles partiriam para fora do país como ela deseja. A princípio, Sara desconfia de Arthur, mas acaba cedendo e dá início ao plano. Arthur sai do banco, para um táxi, leva todo o dinheiro e deixa Sara gritando, na sarjeta.



Quarta-feira



Arthur e Catarina decidem abandonar o país. Bruno e Sara vão buscá-los para tratar de recuperar o dinheiro de Sara. Como não a encontram a ligam, mas se dão conta que ela escapou. Sara vai viver com Bruno, mas pouco tempo depois os expulsam, pois ele deve dinheiro e hipotecou a casa. Ambos vão viver em um quarto numa vila. Jaime apresenta Maria a Hortência e elas começam a planejar a recepção do casamento. Vasco descobre que a recepção será na mansão de Hortência e diz a Rose que jamais colocará o pé naquele local. Zulema diz a Omar que vai se operar e ele a incentiva. Jaqueline vai à casa de Arthur, mas não consegue entrar. Ela percebe que ele foi embora. Ela vai viver com Madalena e Efrain. Zulema diz a Alonso que quer se operar, ele a manda fazer uns exames. Betina e Ivan vão até a academia de dança, e começam a dançar, Betina cai e machuca o joelho, Alonso a examina e diz que terá que ficar de repouso por uns dias e não poderá dançar. Juliano diz a Jaime que precisa começar a planejar sua despedida de solteiro e pede o apartamento de Alonso emprestado para a festa. Lorena diz a Alonso que foi convidada para a despedida de solteira de Rose e Maria e confessa que haverá strippers na festa. Bruno diz a Sara que Alonso vai operar Zulema. Sara pensa em algo para que Zulema morra na operação. A despedida de solteiras começa. Greta e Zulema se encontram na festa. Greta diz a Zulema que Omar fala maravilhas dela e que ela tem muita sorte em ter um marido assim. Os strippers chegam à festa e a diversão começa. Na despedida de solteiros os homens estão tomando umas bebidas quando soa um timbre e algumas strippers entram. A diversão também começa por ali.



Quinta-feira



Greta tem o descaramento de se apresentar na mansão, dizendo a Zulema que pode ajudá-la a encontrar a mulher com quem Omar a engana, ainda que acredite que não exista essa tal mulher. Hortência pede perdão a Vasco, mas ele não quer perdoá-la. Betina informa Ivan que Alonso e Lorena são namorados e este comenta a notícia com Ernesto. Mais tarde, Ernesto se apresenta com um grupo de mariachis fora da casa de Zulema. Lorena aceita Alonso como seu noivo e futuro esposo e eles estão a ponto de brindar o compromisso quando chega Ernesto. Após alguns copos a mais, Greta confessa a Paula que é amante de Omar. Paula afirma que não pode ter amizade com uma mulher que é capaz de destruir uma família e pede para Greta escolher entre sua amizade e o caso com Omar. Greta decide seguir com Omar e sai furiosa do apartamento de Paula. Sara e Bruno já estão planejando como farão para prejudicar Zulema, e assim se vingar de toda a família de Lorena e de Alonso. Sara chega a um restaurante para comer e dá de cara com Lorena e Alonso se beijando.



Sexta-feira



Lorena e Alonso se encontram com Sara no restaurante e ela caçoa deles e parte. Lorena a segue e a diz umas boas verdades. Madalena e Efrain planejam uma maneira de se desfazerem de Jaqueline e a mandam para uma missão impossível. Zulema diz a Lorena que acredita que Omar está saindo com outra mulher e está muito frio com ela. Greta diz a Zulema que Omar acaba de ir a um jantar de negócios. Jaqueline volta de sua suposta missão impossível depois de tê-la cumprido. Alonso e Lorena vão a um bar e ela vê Omar e Greta aos beijos. Sem ter sido vista por eles, Lorena pede a Alonso que a leve para sua casa imediatamente. Logo, quando seu pai volta, Lorena diz que o viu aos beijos com Greta. Omar diz a Lorena que Greta é um passatempo e, como ele ama Zulema, vai terminar com Greta. Lorena promete não dizer nada a sua mãe. Betina pede a Alonso que vá com ela a competição, ainda que não possa dançar. 