Confira a semana de Rubi (6 a 11/3)

Segunda-feira



Liliam e Elisa se encontram na construtora de Genaro. Hilda avisa Genaro sobre a presença das duas e ele, inquieto, pergunta se desconfiaram de alguma coisa. Hilda diz que ainda não, mas não sabe até quando poderá contornar a situação, pois não está disposta a continuar mentindo. Rubi volta a procurar Alessandro com o pretexto de preveni-lo contra Sônia. Ela diz ao ex-namorado que não gostaria de vê-lo destruir a sua vida ao lado da amante de um homem poderoso. Alessandro responde que sabe tudo sobre o relacionamento de Sônia e Tiago por que ela sim é uma mulher sincera. Lorena diz a Heitor que Rubi usou a ela e a Paco para ir até o Vale Bravo para se encontrar com ele. Heitor, furioso, pede a Elisa que não volte a se intrometer em seu casamento. Heitor tenta convencer Genaro a esclarecer sua situação e contar a verdade para suas duas famílias antes que elas descubram por terceiros, como aconteceu com ele. Rubi telefona para Alessandro, mas ele desliga sem falar com ela. Toledo liga da praia para Alessandro e diz que Rubi está passando mal. Quando ele chega lá Rubi o abraça e diz que quer conhecer o amor em seus braços.



Terça-feira



Rubi abraça Alessandro e diz que quer conhecer o amor em seus braços. Ele a beija e logo depois se afasta e diz que não pode existir mais nada entre eles. Heitor critica Rubi por não ter lhe contado que seu encontro havia sido planejado. Rubi finge estar ofendida, devolve o talão de cheques e o cartão de crédito e diz que se ele desconfia dela então é melhor que terminem o casamento. Rubi fica furiosa ao ver Alessandro e Sônia se beijando e tenta ir ao encontro deles. Toledo a aconselha a não deixar transparecer seus sentimentos, pois Heitor pode desconfiar. Ele lembra também que Alessandro é um homem livre enquanto ela é uma mulher casada. Tiago convida Rubi para passar uns dias em sua casa enquanto resolve seus problemas com Heitor. Ela hesita, mas depois aceita o convite. Elisa conversa com Genaro, diz estar desconfiada de que ele tem outra mulher e que eles devem se separar. Genaro diz a Heitor que já pediu o divórcio a Elisa, mas pede a ele que não comente com ela que tem outra mulher. Heitor promete não dizer nada apenas para não magoar sua madrinha. Rubi estranha a presença de Tiago e pergunta o que ele faz ali.



Quarta-feira



Tiago diz a Rubi que, por causa dela, decidiu antecipar sua volta e conta que trouxe de presente roupas das melhores lojas de Montreal. Rubi finge que está envergonhada, lembra que é uma mulher casada e diz que não fica bem que receba seus presentes. Tiago convida Rubi para uma volta de helicóptero. Durante o passeio ele diz a Rubi que gosta de viver perigosamente e que por uma mulher como ela arriscaria tudo. Rubi, mais uma vez, finge recato e diz que é uma mulher casada e jamais poderia se envolver com outro homem. Tiago, debochado, diz saber que ela se casou com Heitor apenas por dinheiro, que ela é uma interesseira e que não está lhe propondo uma relação de amor, mas um caso sem compromisso. Sônia, enciumada, discute com Rubi. Ela a acusa de ter se casado com Heitor por interesse, por isso Tiago tem a certeza de que também poderá comprá-la. Sônia diz a Rubi que vai ficar com Alessandro e as duas acabam brigando. Alessandro diz a Rubi que Tiago não é um cavalheiro e, furioso, pergunta se o dinheiro de Heitor não é o suficiente para satisfazer sua ambição e se ela vai se transformar numa garota de programa. Ela lhe dá uma bofetada. Sônia, furiosa, diz a Tiago que é melhor que terminem o relacionamento, pois não suporta mais ser humilhada ao vê-lo correndo atrás de Rubi. Heitor exige que o padrinho lhe entregue seu dinheiro, mas Genaro diz que não pretende devolver nada.



Quinta-feira



Genaro diz ao afilhado que não pretende lhe devolver o dinheiro enquanto não se convencer de que Rubi só está casada com ele por interesse. Heitor, furioso, diz ao padrinho que já não confia nele. Artur tenta, em vão, convencer Maribel a desistir de ir até o litoral para conversar com Heitor. Ela diz ao pai que está decidida a procurá-lo com ou sem seu apoio. Rubi não esconde seu descontentamento quando Heitor conta que seu padrinho se nega a lhe devolver o dinheiro. Ele pergunta se isso faria com que seus sentimentos mudassem e Rubi, hipócrita, responde que estaria a seu lado nos bons e nos maus momentos, mas diz que não é justo o que seu padrinho está fazendo. Rubi procura Genaro e diz que é melhor tirar da cabeça a ideia de colocá-la à prova já que nunca contou a Elisa sobre sua outra família. Genaro diz a Rubi que não se importa com o que diga e jura que não vai descansar enquanto não desmascará-la. Paco e Lorena se beijam. Sofia descobre que Genaro é o pai de Luiz. Genaro pede a Sofia que não comente com ninguém o que acaba de descobrir. Maribel chega à casa de Rubi e lhe dá uma bofetada.



Sexta-feira



Rubi discute com Maribel, joga contra a ex-amiga todas as jóias que ganhou dela e a chama de aleijada. Maribel reage aos insultos, diz a Rubi que ela pode ter tudo menos o amor, pois não está apaixonada por Heitor e Alessandro se tornou impossível para ela. Rubi, se fazendo de vítima, comenta que Maribel chegou a ameaçá-la. Elisa responde que a Rubi que ela merece tudo que aconteceu. Rubi comenta com Heitor o que aconteceu entre ela e Maribel. Paco se declara para Lorena. Caetano, Rosário e Lola viajam para o litoral. Vitória incentiva Alessandro a continuar suas pesquisas sobre células tronco. Maribel se encontra com eles. Artur descobre que Genaro é casado com Liliam, a mesma com quem ele manteve um relacionamento no passado. Rubi decide se vingar de Genaro e, muito sutilmente, conversa com Elisa e faz intrigas contra seu marido. Sofia decide não comentar com Luiz o que sabe sobre Genaro. Heitor e Maribel se encontram. Ela diz que ainda o ama e os dois se beijam. 