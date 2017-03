Você está: Novelas

Confira a semana de Malhação (6 a 11/3)

Segunda-feira



Agenor pede desculpas a Joana, que desconfia do comportamento do padrasto. Tânia e Bárbara se enfrentam durante o jantar e Ricardo ameaça expulsar a filha de casa. Joana se surpreende ao encontrar Toninho vendendo produtos na praia. Com raiva de Vanderson, Jorjão aceita treinar Rômulo para a luta. Damiana e Joana cuidam do pé machucado de Giovane. Lucas e Martinha passeiam juntos. Luiza questiona Lucas sobre a relação com Martinha. Damiana insinua a Joana que Agenor tem uma revelação a lhe fazer.



Terça-feira



Joana afirma a Damiana que não quer conversar com Agenor. Vanderson garante a Nanda que Rômulo é corrupto. Caio pede para Tânia ajudá-lo a ver as sobrinhas. Nanda e Rômulo se beijam. Ricardo não permite a aproximação de Caio e as filhas. Rômulo avisa a Nanda que não irá tolerar novas acusações. Sula confessa a Toninho que gosta de Rômulo. Caio promete a Bárbara que jamais se afastará dela e das irmãs. Júlia procura Arthur. Ricardo diz a Tânia que Caio não é quem parece ser. Agenor revela a Joana que Ricardo sempre soube de sua existência.



Quarta-feira



Agenor garante a Joana que Ricardo mandou Carmem embora ao descobrir que ela estava grávida. Nanda se assusta com o comportamento de Renato. Joana conversa com Giovane sobre Ricardo e teme magoar Tânia. Ricardo sente dor de cabeça e se preocupa. Lúcia pede que Martinha volte a morar com ela. Júlia e Arthur confessam que ainda gostam um do outro. Cléo passa mal e Gabriel pensa em levar a avó para casa. Bárbara briga com Ricardo, que sente fortes dores. Joana, Giovane e Sula deixam Morro Branco. Joana confronta Ricardo.



Quinta-feira



Joana não explica a Ricardo sua irritação. Caio chega para a festa de Luiza. Jéssica aconselha Nanda sobre Renato. Sula presenteia Krica, Cleyiton e Rômulo. Lucas canta uma música especial para Luiza, e Juliana conforta Martinha. Ricardo conta a Tânia que Joana não quer mais falar com ele. Cléo passa mal novamente e aceita dormir na casa de Gabriel. Bárbara se incomoda com Cléo. Arthur fica constrangido com a amizade entre Júlia e Belinha. Rômulo admite que sentiu falta de Sula. Joana afirma a Tânia que Ricardo não é um homem correto.



Sexta-feira



Joana revela a Tânia o segredo que Agenor lhe contou sobre Ricardo. Nanda afirma a Renato que gosta dele. Rômulo e Sula cuidam dos filhos de Cleyton e Krica. Cléo mostra fotografias antigas para Gabriel, Giovane, Bárbara e Joana. Belinha revela a Arthur que sabia do namoro com Júlia e questiona se o menino ainda gosta da amiga. Vanderson sabota os treinos de Rômulo. Caio insinua a Joana que Ricardo e Carmem continuaram a ser amantes após seu nascimento.





