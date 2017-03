Você está: Novelas

Confira a semana de Rock Story (6 a 11/3)

Segunda-feira



Júlia fica numa cela com outras duas mulheres. Daniel pede calma a Gui. Tom diz a Amanda que fará de tudo para Edith aceitá-la. Gui visita Júlia na penitenciária. Yasmin avisa a Léo que não deixará de ver Zac. Edith se recusa a conversar com Amanda. Nina e Miro assinam o contrato com a Radical Music. Gordo avisa a Diana que adiará o lançamento do CD da banda 4.4. O delegado informa a Daniel e a Gui que Marisa será chamada a depor. Nanda se sente confiante quando Gordo não aceita seu pedido de demissão. Léo é expulso da Som Discos, a pedido de Diana. Marisa não gosta de saber que Alex usou Júlia. Diana se enfurece ao descobrir que Léo divulgou suas fotos íntimas na internet.



Terça-feira



Diana teme que Chiara veja as fotos divulgadas por Léo. Marisa mente e diz ao delegado que não conhece William e Romildo. Luizão aconselha JF a pedir desculpas para Luana. Néia afirma que Léo cometeu um crime contra Diana. Gui descobre que Lorena está ilegalmente nos Estados Unidos. Mário avisa a Lorena que a polícia está atrás dela. Marisa conta a JF que Nicolau paga o aluguel de Luana. Amanda conta a Nelson que não conheceu seu pai. Júlia não entende o sumiço de Lorena. Patrícia avisa a Diana que entrará com um mandado judicial para retirar as fotos da internet. Edith pergunta a Nelson se Amanda é sua filha. Néia pede que Diana não processe Léo. Lorena é surpreendida por Gui, que vai aos Estados Unidos e afirma que ela deve voltar ao Brasil para salvar Júlia.



Quarta-feira



Lorena diz a Gui que não pode deixar os Estados Unidos. Gordo ajuda na conciliação dos integrantes da 4.4, com a ajuda de Eva. Mário ameaça Lorena, quando Gui chega. Lorena decide viajar com Gui para o Brasil. Léo afirma que não foi ele quem divulgou as fotos de Diana. Daniel não aceita defender Léo. Haroldo reclama dos gastos de Gilda. Zac mente para Luana sobre suas cicatrizes. Amanda surge na casa de Nelson e Edith aceita acolher a moça. Gui apresenta Lorena para Zuleica e Zac. Chiara chora quando um colega da escola lhe mostra as fotos de Diana que estão na internet. Júlia fica emocionada ao receber a visita de Lorena na prisão.



Quinta-feira



Lorena garante a Júlia que irá depor contra Alex. Gordo vai com Eva à escola para conversar com Chiara e acalmar a neta. Nicolau diz a Luana que ele e JF fizeram um pacto para que fique tudo bem entre os integrantes da banda. Paçoca é aceito para trabalhar com a banda. Edith e Nelson se impressionam com a semelhança entre Lorena e Júlia. Luizão desconfia de Marisa quando ela diz que a mãe está passando mal. Gordo diz a Gui que está preocupado com Chiara. Yasmin diz a Léo que tem vergonha de ser sua irmã. Yasmin avisa a Néia que irá procurar um emprego para não depender mais de Léo. Gui acusa Léo de ter divulgado fotos íntimas de Diana na internet.



Sexta-feira



Gui enfrenta Léo, que fica amedrontado. Diana gosta da atitude de Gui. Néia fica furiosa com a postura de Léo. Yasmin pede ajuda a Zac para procurar emprego. Diana vai à casa de Gui e se surpreende ao ver Lorena. Alex comemora a prisão de Júlia. Edith teme que Tom se aproxime de Amanda. Léo entra em pânico com o resultado da perícia e teme por sua carreira. Luana decide marcar uma consulta com o médico de Nicolau. Jaílson consegue um emprego na padaria. Luana descobre que Nicolau teve câncer. William e Romildo recebem uma mensagem de um suposto amigo de Alex. Néia toma uma decisão e convoca uma coletiva de imprensa. Lorena se encontra com William e Romildo.



Sábado



Lorena orienta William e Romildo a deixarem o Rio de Janeiro. Diana acredita na história contada por Néia. Nicolau reclama com Roberto por ele ter falado sobre seu caso para Luana. Jaílson confirma para os meninos da 4.4 que Paçoca não participou do roubo dos instrumentos. Zac apoia Yasmin. Daniel avisa que o pedido de habeas corpus de Júlia foi negado e Gui pede para dar a notícia a ela pessoalmente. Nicolau sofre por causa de Luana. Lázaro debocha de Marisa quando a moça diz que está esperando um filho dele. Marisa decide ficar com Romildo. Luana aceita não contar para os pais de Nicolau sobre o câncer. Diana confessa a Gui que foi ela quem denunciou Júlia.





