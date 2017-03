Confira a semana de A lei do amor (6 a 11/3)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Tião expulsa Flávia e Marina de sua casa. Tiago vai atrás de Marina. Helô afirma a Pedro que não confia nele. Tiago pede para conversar com Marina, enquanto Flávia observa os dois. Jéssica fica furiosa com Antônio. Ruty Raquel foge de Jáder. Magnólia questiona Tião sobre Marina. Laura tenta criar um clima entre ela e Pedro. Juninho critica Yara ao saber de seu envolvimento com Ciro. Misael não aceita que Flávia tenha pedido dinheiro para Tião. Letícia sente-se mal e Tiago a ampara. Suely incentiva Gustavo a tentar reatar com Salete. Salete recebe flores de Leonardo. Sílvia visita Vitória. Letícia teme a possibilidade de estar grávida. Magnólia comenta com Gigi sua ideia para acabar com a chantagem de Tião. Jáder e Ruty Raquel tentam convencer Robinson a desistir de entrar para a política. Suely pede para conversar com Salete. Pedro convida Laura para trabalhar na tecelagem. Magnólia pede para Marina ajudá-la a provar a culpa de Tião na morte de Isabela e Zelito.



Terça-feira



Magnólia pede para Marina fingir ser Isabela para Tião. Hércules cuida de Tiago. Laura pede para pensar na proposta de Pedro. Suely pede para Salete devolver o emprego de Gustavo. Vitória lamenta por não saber quem é o pai de Caio. Yara e Ciro passam a noite juntos. Magnólia enfrenta Tião. Tiago tenta falar com Letícia. Luciane adverte Pedro sobre as intenções de Laura. Helô discute com Laura e Pedro fica indignado. Edu se preocupa com Letícia. Tiago pede para Helô ajudá-lo a reatar com Letícia. Antônio hostiliza Marina. Tião leva Aline para casa e Magnólia fica furiosa. Antônio termina o namoro com Ruty Raquel. Robinson decide deixar a política. Salete e Augusto escolhem a empresa de Leonardo para trabalhar com a prefeitura. Letícia passa mal e Helô a leva para o hospital. Laura decide ficar no Brasil. Marina enfrenta Tião e afirma a ele que é Isabela.



Quarta-feira



Marina acusa Tião pela morte de Zelito e Magnólia grava toda a conversa. Pedro comemora a decisão de Laura de ficar no Brasil. Ana Luiza diz a Elio que Marina não é uma pessoa boa. Tiago descobre que Letícia está no hospital. Salete expulsa Leonardo de seu gabinete. Antônio pede Jéssica em namoro e Robinson se irrita. Jáder decide ficar com Ruty Raquel e Mileide finge não se abalar. Misael cobra a presença de Yara em casa. Ciro é assaltado. Pedro comunica que Laura assumirá a tecelagem e Luciane não gosta. Laura convida Pedro para sair. Magnólia fica tensa com as ameaças de Tião a Marina. Letícia pede para Helô avisar a Pedro sobre seu estado. Laura e Pedro se beijam. Helô flagra Pedro e Laura juntos.



Quinta-feira



Pedro e Helô discutem e Laura sai apressada com Stelinha. Letícia se preocupa com os pais e Edu a leva para o laboratório. Helô passa mal e pede ajuda a Ana Luiza. Tião desconfia de que Magnólia ajudou Marina. Gigi comemora o fim do namoro de Antônio e Ruty Raquel. Misael e Flávia se reconciliam. O carro de Ciro é encontrado. Mileide alerta Salete. Helô implora para Ana Luiza não contar a Pedro sobre sua gravidez. Pedro pede que Laura continue na mansão e na tecelagem. Salete e Augusto decidem manter a empresa de Leonardo como a vencedora da licitação. Venturini e Mileide têm uma ideia para trazer Robinson de volta para política. Laura avisa a Helô que lutará para ficar com Pedro. Pedro se aconselha com Zuza. Tiago vai ao encontro de Marina e a vê sendo ameaçada por Tião. Helô conta para Letícia sobre sua briga com Pedro. Laura se declara a Pedro. Tiago invade o quarto de Marina e surpreende Tião.



Sexta-feira



Tião vai embora. Pedro afirma que não ficará com Laura. Letícia tenta disfarçar seu estado para Helô. Ciro lamenta que as investigações contra Magnólia estejam paradas. Salete e Leonardo discutem o projeto da escola. Luciane provoca Laura. Marina conta para Tiago que ele foi acusado por Tião de ter assassinado Isabela. Ana Luiza aconselha Pedro a lutar por Helô. Tiago questiona Tião sobre Marina. Ana Luiza e Elio se reconciliam. Gustavo deixa a clínica de reabilitação. Mileide e Gledson convencem Robinson a voltar para a política. Salete teme a volta de Gustavo. Luciane e Mileide discutem por causa de Venturini. Pedro e Helô pensam um no outro. Vitória rejeita Caio. Pedro e Helô cuidam de Letícia. Tião leva Aline para casa e Magnólia fica enfurecida. Saem os resultados dos exames de Letícia. Aline ouve a confissão de Magnólia gravada no celular de Tião. Letícia descobre que seu câncer voltou.



Sábado



Letícia reage com firmeza à notícia da médica, enquanto Helô precisa ser amparada por Edu. Magnólia pensa em usar a arma de Tião contra Aline. Ciro promete a Yara que tentará afastar Aline de Tião e Magnólia. Pedro exige que Tiago fique longe de Letícia. Aline conta para Elio onde está a gravação com a confissão de Magnólia. Tiago desabafa com Laura. Zuza fica arrasada com a doença de Letícia. Antônio declara seu amor por Letícia para Gigi. Gustavo questiona Wesley sobre Leonardo. Helô é hostil com Pedro. Salete trata Leonardo com rispidez. Augusto tenta apoiar Vitória. Magnólia conta para Tião sobre Letícia e ele fica arrasado. Pedro e Helô conversam com Letícia no hospital. Elio intimida Aline. Mileide tem um mau pressentimento. O corpo de Beth é encontrado. Ruty Raquel foge de Jáder. Magnólia questiona Tião sobre Marina. Laura tenta criar um clima entre ela e Pedro. Juninho critica Yara ao saber de seu envolvimento com Ciro. Misael não aceita que Flávia tenha pedido dinheiro para Tião. Letícia sente-se mal e Tiago a ampara. Suely incentiva Gustavo a tentar reatar com Salete. Salete recebe flores de Leonardo. Sílvia visita Vitória. Letícia teme a possibilidade de estar grávida. Magnólia comenta com Gigi sua ideia para acabar com a chantagem de Tião. Jáder e Ruty Raquel tentam convencer Robinson a desistir de entrar para a política. Suely pede para conversar com Salete. Pedro convida Laura para trabalhar na tecelagem. Magnólia pede para Marina ajudá-la a provar a culpa de Tião na morte de Isabela e Zelito.Magnólia pede para Marina fingir ser Isabela para Tião. Hércules cuida de Tiago. Laura pede para pensar na proposta de Pedro. Suely pede para Salete devolver o emprego de Gustavo. Vitória lamenta por não saber quem é o pai de Caio. Yara e Ciro passam a noite juntos. Magnólia enfrenta Tião. Tiago tenta falar com Letícia. Luciane adverte Pedro sobre as intenções de Laura. Helô discute com Laura e Pedro fica indignado. Edu se preocupa com Letícia. Tiago pede para Helô ajudá-lo a reatar com Letícia. Antônio hostiliza Marina. Tião leva Aline para casa e Magnólia fica furiosa. Antônio termina o namoro com Ruty Raquel. Robinson decide deixar a política. Salete e Augusto escolhem a empresa de Leonardo para trabalhar com a prefeitura. Letícia passa mal e Helô a leva para o hospital. Laura decide ficar no Brasil. Marina enfrenta Tião e afirma a ele que é Isabela.Marina acusa Tião pela morte de Zelito e Magnólia grava toda a conversa. Pedro comemora a decisão de Laura de ficar no Brasil. Ana Luiza diz a Elio que Marina não é uma pessoa boa. Tiago descobre que Letícia está no hospital. Salete expulsa Leonardo de seu gabinete. Antônio pede Jéssica em namoro e Robinson se irrita. Jáder decide ficar com Ruty Raquel e Mileide finge não se abalar. Misael cobra a presença de Yara em casa. Ciro é assaltado. Pedro comunica que Laura assumirá a tecelagem e Luciane não gosta. Laura convida Pedro para sair. Magnólia fica tensa com as ameaças de Tião a Marina. Letícia pede para Helô avisar a Pedro sobre seu estado. Laura e Pedro se beijam. Helô flagra Pedro e Laura juntos.Pedro e Helô discutem e Laura sai apressada com Stelinha. Letícia se preocupa com os pais e Edu a leva para o laboratório. Helô passa mal e pede ajuda a Ana Luiza. Tião desconfia de que Magnólia ajudou Marina. Gigi comemora o fim do namoro de Antônio e Ruty Raquel. Misael e Flávia se reconciliam. O carro de Ciro é encontrado. Mileide alerta Salete. Helô implora para Ana Luiza não contar a Pedro sobre sua gravidez. Pedro pede que Laura continue na mansão e na tecelagem. Salete e Augusto decidem manter a empresa de Leonardo como a vencedora da licitação. Venturini e Mileide têm uma ideia para trazer Robinson de volta para política. Laura avisa a Helô que lutará para ficar com Pedro. Pedro se aconselha com Zuza. Tiago vai ao encontro de Marina e a vê sendo ameaçada por Tião. Helô conta para Letícia sobre sua briga com Pedro. Laura se declara a Pedro. Tiago invade o quarto de Marina e surpreende Tião.Tião vai embora. Pedro afirma que não ficará com Laura. Letícia tenta disfarçar seu estado para Helô. Ciro lamenta que as investigações contra Magnólia estejam paradas. Salete e Leonardo discutem o projeto da escola. Luciane provoca Laura. Marina conta para Tiago que ele foi acusado por Tião de ter assassinado Isabela. Ana Luiza aconselha Pedro a lutar por Helô. Tiago questiona Tião sobre Marina. Ana Luiza e Elio se reconciliam. Gustavo deixa a clínica de reabilitação. Mileide e Gledson convencem Robinson a voltar para a política. Salete teme a volta de Gustavo. Luciane e Mileide discutem por causa de Venturini. Pedro e Helô pensam um no outro. Vitória rejeita Caio. Pedro e Helô cuidam de Letícia. Tião leva Aline para casa e Magnólia fica enfurecida. Saem os resultados dos exames de Letícia. Aline ouve a confissão de Magnólia gravada no celular de Tião. Letícia descobre que seu câncer voltou.Letícia reage com firmeza à notícia da médica, enquanto Helô precisa ser amparada por Edu. Magnólia pensa em usar a arma de Tião contra Aline. Ciro promete a Yara que tentará afastar Aline de Tião e Magnólia. Pedro exige que Tiago fique longe de Letícia. Aline conta para Elio onde está a gravação com a confissão de Magnólia. Tiago desabafa com Laura. Zuza fica arrasada com a doença de Letícia. Antônio declara seu amor por Letícia para Gigi. Gustavo questiona Wesley sobre Leonardo. Helô é hostil com Pedro. Salete trata Leonardo com rispidez. Augusto tenta apoiar Vitória. Magnólia conta para Tião sobre Letícia e ele fica arrasado. Pedro e Helô conversam com Letícia no hospital. Elio intimida Aline. Mileide tem um mau pressentimento. O corpo de Beth é encontrado.





