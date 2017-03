Você está: Notícias

Cine Mais estreia nas parabólicas com filmes e desenhos

Quem possui parabólica digital ganhou uma boa opção com a estreia do canal Cine Mais . A nova emissora exibe animações como Batman, Bionicão, Cavaleiros do Zodíaco, He-Man, além de filmes de ação e faroeste.



